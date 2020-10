VVD offert imago van asfaltpartij op aan D66/GL-stikstofadepten: nauwelijks wegen aangelegd onder Rutte III

De VVD wilt behalve de partij van law and order graag ook de beweging van asfalt en cement zijn. Maar hoe gaat het daar eigenlijk mee. Wie fan is van de partij van Mark Rutte kan beter even wegklikken. Want het echte antwoord is: ronduit belabberd.

Het kabinet-Rutte III, onder leiding van de VVD, heeft nauwelijks nieuwe wegen aangelegd. Dat valt op te maken uit een rapport dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs verspreidde. De cijfers zijn ronduit dodelijk voor een kabinet waarin een rechtse ‘bouwen, bouwen, bouwen!’-partij verreweg de grootste coalitiepartner is:

“Tijdens de regeerperiode van het huidige kabinet kwam er tot nu toe ’slechts’ 207 kilometer asfalt bij, vooral door verbreding van snelwegen. Dat is fors minder ten opzichte van andere kabinetsperiodes. Onder het laatste kabinet van premier Balkenende kwam er 480 kilometer bij. Onder Rutte I was dat in een korte periode van twee jaar fors meer: 788 kilometer. Rutte II regeerde vier jaar en kwam uit op 857 kilometer aan nieuwe stroken.”

Aldus De Telegraaf, die ook de verantwoordelijke minister Cora van Nieuwenhuizen (ook VVD) vroeg om een reactie. Zij verdedigde die schamele 200km met een geweldige self-own: ze stelde dat aangelegd asfalt eigenlijk het beleid is van voorgaande kabinetten, en dat je dus niets kan zeggen over de verkapte wegenbouwstop van de liberale regeringspartij. Er staat zeven jaar voor zo’n project.

Maar welke partij zat er zeven jaar geleden, in 2013 dus, aan de knoppen? Precies: óók de VVD. Dus het belabberde bouw-track record valt dus wel degelijk op het conto van Van Nieuwenhuizen haar partij te schrijven. Die dus flink gebogen heeft voor de eisen van partijen als D66 en GroenLinks, en hun obsessie met zaken als openbaar vervoer en stikstof.