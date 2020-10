WHO is het verrassend eens met FVD over corona-lockdowns: ‘Gebruik het NIET als eerste beheersingsmethode!’

Een verrassend stukje convergentie tussen VN-organisatie WHO en Forum voor Democratie: beide organisaties vinden dat lockdowns niet gebruikt moeten worden om de coronacrisis te bezweren.

Meestal is Forum voor Democratie niet zo ontzettend happig op internationale, supranationale organisaties die zich inmenging in nationale aangelegenheden permitteren. De EU moet daarom worden verlaten, maar ook wordt met argusogen gekeken naar organisaties als de Verenigde Naties en hun gezondheidstak – de WHO.

Maar op één punt kan FVD zich kennelijk prima vinden in wat de WHO aanraadt om te doen in de coronacrisis. De Britse dokter David Nabarro is namelijk de speciale COVID-19-gezant van de WHO, en in een interview met de spraakmakende talkshowhost Andrew Neil sprak hij zich fel uit tegen lockdowns.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO’s Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: ‘We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method’. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ — The Spectator (@spectator) October 9, 2020

“Stop met het gebruik van lockdowns als eerste beheersingsmethode” voor het coronavirus, aldus de notabele WHO-medewerker. Hij legt uit dat ze alleen moeten worden gebruikt om het gezondheidssysteem van een land tot rust te laten komen, maar dat er in alle andere gevallen “betere systemen” ontworpen dienen te worden om het virus te bestrijden. Niet in de laatste plaats, aldus Nabarro, omdat lockdowns de armste mensen nóg armer maakt. Niet alleen in de landen die lockdowns inzetten, maar ook ver daarbuiten.

Namens Forum voor Democratie reageert Wybren van Haga instemmend op de opmerking van de WHO-gezant: “Gelukkig dat de WHO

nu ook tegen lockdowns is omdat de sociale, culturele, economische en medische nevenschade veel groter is dan de positieve effecten van een lockdown,” schreef hij vanochtend: “Helaas volhardt ons kabinet in falend coronabeleid.” De gevolgen zijn niet mals, aldus de FVD’er: “Welkom in dystopia.”