Woningnood Amsterdam nog nooit zo hoog, dusss… gemeente gaat even doodleuk 50 illegalen huisvesten in kazerne!

Ze hebben in de hoofdstad de prioriteiten weer eens prima op orde. Temidden van misschien wel de ergste wooncrisis sinds de wederopbouw vindt het stadsbestuur nog altijd dat nieuwe woningen éérst aan illegalen moeten worden aangeboden, en dan pas aan Amsterdammers.

Ik weet het: we kunnen het woord crisis niet meer horen maar toch is het belang dit C-woord in de mond te nemen. Want Nederland zit in een woningcrisis: zowel op de koop- als huurmarkt is de krapte gigantisch. Je moet zo onderhand miljonair zijn om een normale eengezinswoning aan te schaffen, en miljardair als je in de buurt van Amsterdam wil wonen.

Gelukkig hebben ze daar creatieve bestuurders die doen wat ze kunnen om de woningcrisis minder erg te maken: een voormalige kazerne wordt gereedgemaakt voor de bewoning van maar liefst vijftig mensen. Een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen, nietwaar?

Nou ja, dat hád het geval kunnen zijn… Ware het niet dat die ruimte benut gaat worden voor illegalen. Ja, echt:

“Volgende week wordt er een groep van vijftig illegalen opgevangen in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het gaat om mannen tussen de 20 en 35 jaar die afkomstig zijn uit Eritrea, Nigeria, Sudan, Irak, Iran en Afghanistan. Ze worden opgevangen in een voormalig brandweerkazerne en hier krijgen ze 24-uursopvang. Dit leidde eerder al tot fel protest van omwonenden.”

U snapt het: mensen die helemaal niet in Nederland ogen zijn gaan boven mensen die al jaren een woning zoeken. Dat de gemeente een oude brandweerkazerne heeft omgebouwd tot woonruimte is goed. Maar waarom wordt die in vredesnaam gebruikt om een probleem te verergeren in plaats van een probleem op te lossen? Even denken hoor. Oh ja, ik weet het alweer: knetterlinks Amsterdams stadsbestuur dat door de woke bomen het multiculturele bos niet meer ziet. Er zijn dus wel wat andere prioriteiten dan daadwerkelijk problemen van inwoners oplossen, zoals u snapt.