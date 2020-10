Wybren van Haga: ¨De coronamaatregelen moeten juist EFFECTIEVER en PROPORTIONELER worden!¨

De opgaande spiraal richting nieuwe maatregelen omtrent het coronavirus is de partij Forum voor Democratie een doorn in het oog. De partij van Thierry Baudet wil een meer gerichte aanpak en ziet niets in het kwakkelende huidige beleid van het kabinet Rutte III.

Van Haga is heel stellig over het huidige coronabeleid en laat tegenover De Dagelijkse Standaard weten:

FVD-lid Wybren van Haga wil benadrukken dat FVD geen partij is van complottheoristen en coronaontkenners:

¨Wij ontkennen helemaal niet het bestaan van corona. We nemen het juist heel serieus, het is namelijk een verschrikkelijk virus. We zitten nu alleen in een situatie dat de maatregelen de samenleving meer schaden toebrengt dan dat ze er ook daadwerkelijke recht toe doen. We zijn nu 7 maanden verder en we weten inmiddels veel meer over het virus. De maatregelen moeten in lijn gebracht worden met de kennis die we in deze maanden hebben vergaard.¨