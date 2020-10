ZIELIG! PowNed-, WNL- en NPO bazen gaan er gedwongen op achteruit: nog maar 148.000 euro per jaar

Het wordt heel lastig voor onze vrienden van de NPO de komende jaren. Het kabinet wil de beloningen van bazen van de kleine omroepen namelijk verlagen. In sommige gevallen zelfs fors. Zo zou Dominique Weesie van PowNed er maar liefst 21 procent op achteruit moeten gaan.

Op dit moment mogen omroepdirecteuren van de NPO nog 201.000 euro per jaar verdienen. Dat komt neer op 16.750 euro per maand. Een schamel bedrag natuurlijk voor deze hooggeëerde dames en heren, maar ze moeten er maar genoegen mee nemen. Voor de goede zaak enzo.

Maar wacht! Voor de bazen van kleine omroepen wordt het nóg erger. Het kabinet wil namelijk dat er voor hen een nieuw plafond komt van… 148.000 euro per jaar.

Dat hakt er flink in bij de directeuren van die omroepen. Zo verdiende WNL-baas Bert Huisjes in 2018 nog 178.750 euro. Volgens de nieuwe kabinetsplannen moet hij per 1 januari dus 17 procent salaris inleveren. De directeur van PowNed – Dominique Weesie – zou er ruim 21 procent op achteruit gaan.

Dit geldt ook voor de bazen van de NOS (hahahahahaha!) en Omroep Max.

148.000 euro per jaar komt neer op 12.333 euro per maand. Dat is toch wel héél triest. Je zou het er maar voor moeten doen. Een schamele 12.000 euro’s… Tjongejonge. Een normaal mens komt er zijn bed eigenlijk niet eens voor uit.

Toch?

Nou ja. We hopen maar dat onze grote NPO-vrienden hier tóch mee leren leven. Het zal een flinke aanslag zijn op hun financiën, maar er is toch nog iets van goed nieuws. Het kabinet is namelijk bereid om, aldus het Algemeen Dagblad, een overgangsregeling op te zetten. Dan wordt het salaris van de NPO-toppers in kwestie langzaam verlaagd zodat ze er aan kunnen wennen dat ze voortaan op een houtje moeten bijten.

