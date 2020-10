Zweten in de sauna: hoe veilig is dat in coronatijd?

Het bezoeken van de sauna is anders in coronatijd, maar het is ook de vraag of het wel veilig is. Je zit toch met meerdere mensen in een afgesloten ruimte en bezoekers kunnen het virus bij zich dragen. Het RIVM stelt dat het coronavirus zich niet via zweetdruppels verspreidt, omdat het een luchtwegvirus betreft. De druppels komen vrij bij het hoesten en niezen, maar hoe zit het dan met aerosolen in de sauna?

Aerosolen in sauna

In een sauna is er sprake van een hogere luchtvochtigheid. Het RIVM stelt dat druppeltjes zich hierdoor op minder grote afstand verspreiden. De kleine druppeltjes blijven mogelijk wel langer hangen. De hoge temperatuur in de sauna zorgen er wel voor dat het virus sneller inactief is. Overigens raadt het RIVM het wel af om in de sauna opgietingen te doen, zoals water op hete stenen. Dat komt omdat hierdoor als gevolg van het stoom mogelijk een hoestprikkel ontstaat. Voor Finse sauna’s geldt bovendien dat het belangrijk is om de ventilatie te verhogen. Bij een infrarood sauna is er geen sprake van water op hete stenen dat stoom veroorzaakt en mogelijk tot een hoestprikkel leidt. Het is dan ook een veilige optie om bijvoorbeeld thuis een infrarood sauna te installeren. Dan kom bovendien niet in aanraking met andere bezoekers die mogelijk het virus bij zich dragen.

Veiligheidsmaatregelen

Het is in coronatijd mogelijk om veilig een sauna te bezoeken. De sauna’s volgen de aanbevolen veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zo is er sprake van de anderhalve meter afstand regel en het vermijden van fysiek contact bij het inchecken en afrekenen. Ook is de capaciteit voor het aantal bezoekers verlaagd en Op het gebied van hygiëne zijn er diverse maatregelen, zoals het desinfecteren bij binnenkomst. Tijdens het bezoek is het ook de bedoeling om regelmatig je handen te wassen.

De medewerkers zorgen voor reiniging van punten die gevoelig zijn voor besmetting. Er gelden dan ook strenge regels als je wilt zweten in de sauna. Als je daarmee rekening houdt dan is het in coronatijd ook veilig om de sauna te bezoeken. Overal waar mensen in binnenruimtes zijn bestaat het gevaar van besmetting. Dat is niet anders in een sauna dan in een café, winkel, kantoor of andere ruimte. Uiteraard behoort het ook tot je eigen verantwoordelijkheid om rekening te houden met de regels om veilig te zweten in de sauna.