Afschuwelijk! Klas vol Marokkaanse kids rent sissend weg bij holocaustles: ‘Wij mogen niet naar Joden luisteren!’

Hoe ontzettend nijpend het probleem met antisemitisme in Nederland geworden is, wordt vandaag wel onderstreept door een afgrijselijke anekdote over wat er gebeurt als je daar op een hoofdstedelijk mbo les probeert te geven over de holocaust: Marokkaanse leerlingen gaan sissend de klas uit, omdat ze weigeren met joden te converseren.

Grote kans dat u nog nooit van Maria van Beurden Cahn gehoord heeft: zij is – of liever gezegd: was – de leider van het educatie-programma van het NIOD. Kennis over de Tweede Wereldoorlog bracht zij jarenlang over aan allerlei groepen of instellingen, met name daar waar die nog niet vanzelfsprekend is.

Haar baan is gisteren opgeheven. En hoeveel dat ook zegt over de huidige tijdgeest waarin de herinnering aan WOII in rap tempo verbleekt, is wat Van Beurden Cahn in haar tijd heeft meegemaakt tijdens lessen over de holocaust misschien nog wel veel angstaanjagender. Een dag op het ROC Amsterdam zal ze niet snel vergeten:

“Een praktijkvoorbeeld: ik was op een ROC in Amsterdam om met een overlevende met leerlingen te praten. Er was ook een Marokkaanse Jood bij. Op zeker moment zie ik een hele klas naar buiten stormen: allochtone, veel Marokkaanse leerlingen. Juist om die Marokkaanse jongeren te laten zien dat ook onder hen Joden leven, was die man meegekomen. Ik vraag aan de docent: ’Wat is er gebeurd?’ Hij: ’Ze wilden niet meer luisteren omdat hij Joods is. Ze begonnen te sissen’. Ik werd zo kwaad. Ik ging achter die leerlingen aan en vroeg hen wat hen bezielde. Een meisje met hoofddoek nam het woord. Ze zei dat de moslimkinderen zich erin geluisd voelden: ’Volgens de imam mogen wij niet naar Joden luisteren’. Terwijl die man nu juist was meegekomen omdat hij de verbindende figuur moest zijn.”

Dus iedereen die nog niet doordrongen is van het feit dat Nederland een groot antisemitismeprobleem heeft: welterusten, en ga lekker slapen. Maar wees niet verbaasd dat er straks geen enkele Joodse Nederlander meer in dit land wil wonen.