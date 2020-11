“Alle linkse usual suspects stellen zich achter GL-islamiste Kauthar op: BIJ1, DENK, GL-jongeren, NIDA, FNV… en meer!”

Zoals wel vaker! Een hele rits radicaal-linkse organisaties stelt zich zonder nadenken op achter de geplaagde GL-Kamerkandidate Kauthar Bouchallikht. Ze is slachtoffer van een intimidatiecampagne, alleen maar omdat ze moslims is, stellen ze. Wat natuurlijk volstrekte nonsens zijn: Bouchallikht zat bij een club die de sharia verheerlijkt.

Een uitgebreide reactie van de nummer 9 op de kieslijst van GroenLinks, Kauthar Bouchallikht, is er nog altijd niet. Maar we hebben nu wel een petitie, ondertekend door een lange lijst linkse organisaties, waarin gesteld wordt dat de aankomende politica zogenaamd helemaal niets te maken met de weinig frisse islamismeclub Moslimbroederschap – die uiteindelijk Nederland wil veranderen in een shariastaat. Het is allemaal guilt by association, stellen ze onder aanvoering van het socialistische actiecomité Code Rood.

Ook helpen ze laster over Carel Brendel, de onderzoeksjournalist die de banden van Bouchallikht onthulde, de wereld in. Ze schrijven:

“Het is pijnlijk om te zien dat gevestigde media hier kritiekloos in mee lijken te gaan en zo steun verlenen aan de intimidatiecampagnes. Zo noemde de NOS in haar artikel over Bouchallikht, Carel Brendel, die een lange staat van dienst heeft als het gaat om het bedenken van islamofobe complottheorieën, een ‘publicist’. Op deze manier probeert extreemrechts linkse activisten, mensen van kleur, vrouwen en moslims te intimideren en monddood te maken.”

De ontmaskering van Bouchallikht wordt in verband gebracht met het toepassen van geweld (!) en spreekt van een “dreigende dynamiek.”

De petitie is ondertekend door BIJ1, DENK Amsterdam, GroenLinks-jongerenclub DWARS, Extinction Rebellion, FNV Schoonmaak, de Internationale Socialisten, NIDA, Wij Blijven hier!, en nog tientallen anderen.

Eén prominente linkse naam ontbreekt: de PvdA. Zij lijken na hun debacle met islamisten Kuzu en Öztürk op dit gebied hun lesje (eindelijk…) wel te hebben geleerd.