Bam! Rechter Pennsylvania besluit in voordeel Trump: ‘Post-stemmen lijken in strijd te zijn met grondwet’

Als je de Nederlandse media leest geloof je ongetwijfeld dat Team Donald Trump geen kans van slagen heeft in de vele processen die zij begonnen zijn in de belangrijkste swing states. Het zou allemaal één grote grap zijn, paniekvoetbal, ze kunnen niet eens hópen op succes.

Mensen die de ontwikkelingen zélf op de voet volgen, en zich niet helemaal overleveren aan de linkse mainstream media, weten dat het anders zit. Het heeft er namelijk alle schijn van dat ze Team Trump wel degelijk goede punten heeft — en zelfs bewijs in het bezit heeft van onregelmatigheden.

Een rechter in Pennsylvania is het daar nu — in een bijzonder belangrijke beslissing — mee eens. Deze rechter heeft nu besloten dat Team Trump een goede zaak lijkt te hebben dat de procedure voor post-stemmen in strijd is met de grondwet van de staat. Het was de tweede rechter op rij in Pennsylvania die tot deze conclusie is gekomen.

Het gevolg? Pennsyvlania kan en mag voorlopig niet doorgaan met het officieel maken van de resultaten en het nemen van vervolgstappen. Ze moeten daar nu mee ophouden tot de rechter een uitspraak heeft gedaan over de hele zaak… en daar ook conclusies aan heeft verbonden.

Wat die conclusies kunnen zijn? Dat verschilt. De rechter lijkt zelf huiverig om er heel hard in te gaan met als gevolg dat de uitslag ongedaan wordt gemaakt, maar niemand kan zeker weten wat de rechter uiteindelijk zal besluiten. Wel zegt de rechtbank nu dat het er alle schijn van heeft dat het juridische argument van Team Trump — dat de procedures ongrondwettelijk zijn — erg sterk lijkt te zijn.

Dit is nog niet afgelopen. Misschien dat Joe Biden de volgende president van Amerika wordt, ja, maar de strijd is lang niet gestreden. Want naast deze zaak zijn er heel wat zaken over stemfraude. Als Team Trump daar ook aan het langste einde trekt — al is het maar bij een paar zaken — dan heeft Trump nog steeds kans om vier jaar langer door te gaan.

Met andere woorden, don’t believe the hype. Dit is nog niet voorbij.

Overigens zijn er natuurlijk ook zaken die Team Trump aan het verliezen lijkt te zijn. Ook hier geldt dat het laatste woord nog niet gezegd is. Het zal vrijwel zeker allemaal doorgaan tot de hoogste rechters in de betrokken staten en vervolgens zelfs naar het landelijke Hooggerechtshof (SCOTUS).