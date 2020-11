Baudet boekt succes, motie over aanpakken van pro-bootmigranten organisaties aangenomen: ‘Illegale pendeldienst!’

Het kabinet moet in Brussel steun gaan zoeken om een paragraaf te schrappen uit een migratieverdrag dat NGO’s die bootmigranten aan wal brengt in Europa de hemel in prijst. Dat is de uitkomst van een stemming over een motie van Thierry Baudet, die dergelijke organisaties omschrijft als “illegale pendeldienst.”

Gisteren in de Tweede Kamer stemde een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV, SGP, FVD en de leden Krol en Van Haga in met een motie over Thierry Baudet. Die motie had als doel om het EU-migratiepact te ontdoen van een paragraaf die moest vastleggen dat NGO’s die mensensmokkel faciliteren eigenlijk goed werk verrichten en niet dienen te worden gecriminaliseerd. Het pact stelt dat:

“de criminalisering van ngo’s (…) die zoek- en reddingsoperaties op zee uitvoeren (…) een schending van het internationaal recht (is) en daarom niet (is) toegestaan via het EU-recht.”

Dat ging een door Baudet geleidde Kamermeerderheid duidelijk te ver:

“overwegende dat ngo’s die als illegale pendeldienst voor immigranten naar Europa fungeren hiermee een vrijbrief voor hun activiteiten krijgen; overwegende dat het in het belang van Nederland en de andere EU-lidstaten is om dit soort irreguliere bootmigratie te stoppen, niet om die te faciliteren; overwegende dat het faciliteren van bootmigratie tot een aanzuigende werking leidt, met ook nog eens een keer behalve meer immigratie ook meer slachtoffers tot gevolg”

Met de uitspraak van de Kamer is de paragraaf waarvoor nu gelobbyd moet worden die te schrappen nog niet verdwenen, noch is Nederland er van af. Een andere motie van Baudet om heel het EU-migratiepact af te wijzen sneuvelde. Steun van VVD, CDA en SGP – die er nog wel was voor zijn eerdere motie – was er niet voor deze ultieme sanctie. De kans dat Nederland alsnog komt te zitten met een verdrag waarin een verheerlijking van migrantie-ngo’s staat, blijft dus reeël.