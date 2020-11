Betrapt! D66-Kamerlid Pia Dijkstra is eigenaar van 39 hotelappartementen, maar verzweeg inkomsten voor de Kamer

Het spook van corruptie hangt boven het hoofd van het prominente D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij blijkt behalve haar riante beloning als parlementariër ook nog eens flink wat geld op te strijken als eigenaar van een heel bataljon hotelappartementen in Valkenburg, maar verzwijgt dit voor de Tweede Kamer.

Pia Dijkstra (D66) is eigenaar van een van de luxe 39 hotelappartementen in Chateau Sint Gerlach in Valkenburg, maar die activiteit verzuimt ze te melden.

