Breedsprakige EU-blunderkoning Timmermans heeft het volledig verbruid bij landbouwministers: ‘Uiterst geïrriteerd!’

Fransje Timmermans acht zichzelf een soort zonnekoning, maar nu hij besloten heeft op oorlogspad te gaan met de ministers van landbouw uit de EU zou hij eerder een soort Icarus kunnen blijken. De veelverdienende EU-despoot wil namelijk zonder inspraak van de lidstaten een streep zetten door het landbouwbeleid. En dat gaat natuurlijk zomaar niet.

Even een lesje Europees staatsrecht: we hebben in de EU een soort club van bestuurders die denken dat zij de eindbazen van de landenclub zijn, en die noemen zich de Europese Commissie. Met dito salarissen, auto’s met chauffeur, pensioenplannen en alles wat erbij hoort. Maar hier is de kicker: ze zijn niet de baas. De uiteindelijke macht ligt bij de regeringsleiders en de nationale ministers.

Frans Timmermans, de Nederlandse eurocommissaris, was dat even vergeten en dacht dat hij wel wat dreigementen kon maken om het gezamenlijke landbouwbeleid op te blazen want klimaat dit en klimaat dat.

Ja. Dat ging dus niet zo best:

“De landbouwministers van de Europese Unie zijn boos op Eurocommissaris Frans Timmermans. Ze storen zich aan diens “dreigement” dat de Europese Commissie de nieuwe landbouwsubsidieplannen misschien wel intrekt, omdat die na tussenkomst van de EU-landen en het Europees Parlement niet groen genoeg zouden zijn geworden. De ministers van de lidstaten, die de landbouwplannen van de Europese Commissie samen met het Europees Parlement hebben aangepast, zijn “uiterst geïrriteerd”, zegt de Duitse landbouwminister Julia Klöckner na overleg met haar collega’s.”

Ik wens Julia Klöckner en haar collega’s veel plezier. Want nu hebben ze “The Frans” tegengesproken, en dat kan natuurlijk niet zomaar. Die gaat nu als een Trump die de verkiezingen verloor-achtige wijze rondstampen als een olifant in een porseleinkast. Alleen misschien niet op Twitter, maar toch: succes met dit aankomende schouwspel.

Want tegengesproken worden vindt Timmermans niet eens zo erg. Maar wél dat hij uiteindelijk zijn zin niet krijgt: dat doet immers afbreuk aan zijn Napoleon-complex.