Brussel wil kinderen voor haar eurofiele karretje gaan spannen: stemrecht verlagen naar 16 jaar!

Als het aan de EU ligt, mag je straks al stemmen voordat je goed en wel een biertje mag drinken. Je bent te jong om met alcohol om te gaan, maar beslissen over de toekomst van het gehele continent? Meh, what could possibly go wrong?!

Goed nieuws voor uw pubernichtje met haar Jesse Klaver-poster boven haar bed! Zij mag binnenkort ook naar de stembus. Althans, als het Europese Parlement haar zin doorgedraafd krijgt. Dan hoef je niet meer achttien te zijn om te stemmen, maar mag het al bij zestien jaar. Dan mag je straks stemmen in een tussenuur, tussen Wiskunde A1 en Aardrijkskunde in. Kicken, man:

“Europeanen moeten bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement in bepaalde gevallen op afstand kunnen stemmen. Ook 16- en 17-jarigen moeten hun stem mogen uitbrengen, vindt het Europees Parlement (EP). De EU-landen moeten verder nadenken over stemrecht voor jongeren van 16 en 17, zoals in een enkel land al de regel is, vindt het Europees Parlement. Zo zouden ze ervoor kunnen zorgen dat ook jonge Europeanen van zich kunnen laten horen. Bij de laatste verkiezingen brachten al veel meer jongeren hun stem uit, en zij stemmen volgens het parlement vaker pro-Europees.”

Tip van de zaak: ga er maar gewoon vanuit dat dit werkelijkheid is tegen de tijd dat we in 2024 weer naar de Europese stembus mogen. Hoe ik dat weet? Nou simpel: omdat Nederland tegen deze zet is.

En wat gebeurt er als Nederland ergens tegen is in Brussel? Precies: dan wordt het toch gewoon doorgedouwd en gaat het gewoon gebeuren.