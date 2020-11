CDA-Kamerlid pakt schreeuwerige Jesse Klaver aan die islamistische GL-kandidaat verdedigt: ‘Geef netjes antwoord!’

Inmiddels is alweer bijna een week bekend dat GroenLinks tot in de top tien van de landelijke kieslijst geïnfiltreerd is door de Moslimbroederschap, maar partijleider Jesse Klaver blijft wild om zich heen meppen. Zelfs CDA-Kamerlid Martijn van Helvert heeft nu wel genoeg gehad van dat boze ontkenningsgedrag.

We zijn inmiddels alweer een week verder, en nog altijd staat Kauthar Bouchallikht, een bestuurslid van de islamistische Moslimbroederschap, op de verkiesbare nummer 9 van de GroenLinks-kieslijst. Jesse Klaver blijft het opnemen voor Kauthar, die alle vragen omtrent de conservatieve stellingnames van mevrouw – die totaal niet passen bij een progressieve partij – afdoen als een vorm van seksisme, racisme en/of islamofobie. Gisteren in de Tweede Kamer haalde hij nog uit naar journalisten die het wáágden vragen te stellen over de kwestie.

Dat wekte verbazing bij Inge Lengton, die al jaren namens De Telegraaf meeloopt in en om Den Haag. Ze werd een beetje misselijk van dat pedante gevingerwapper van Klaver:

“Geen inhoudelijk antwoord geven, de allochtonenkaart trekken, dat vingertje en prompt de GL-stelregel vergeten om blank wit te noemen. Er zit zo veel in dit filmpje.”

Daar reageerde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert weer op, die ook genoeg heeft van het gebruik van grote woorden door Klaver, maar vervolgens geen enkele inhoudelijke reactie wil leveren:

“Eh ja, Jesse Klaver, mij vragen ze ook regelmatig wat voor invloed mijn rooms-katholieke levensovertuiging heeft op politiek. Ik geef daar dan gewoon netjes antwoord op. Terechte vraag overigens. Ik heb overigens ook een goed antwoord!”

Nou, laat dat goede antwoord van Klaver maar horen, dan…! Of wacht, is die er eigenlijk wel?