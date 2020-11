CNN-presentatrice Amanpour zegt toch maar sorry voor vergelijken van Trump met de Kristallnacht

CNN-anchor Christiane Amanpour komt terug op haar woorden: Donald Trump is nog steeds slecht, hoor, maar niet meer de man die Joodse gebedshuizen en winkels vernielde uit een antisemitische motief. Een hele geruststelling!

Terwijl Donald Trump nog altijd niet wil toegeven dat hij duidelijk en eerlijk is verslagen door Joe Biden – wat ook gewoon zo is – worden ze bij televisienetwerken wat ongeduldig. Bij CNN ging dat afgelopen dagen gepaard met een nieuwe ronde ‘Trump=Hitler’. Christiane Amanpour, die een eigen tv-programma op de zender presenteert, vond het vrijdag nodig om bij een herdenking van de Kristallnacht – waarbij het naziregime in 1938 alvast een voorproefje gaf op de holocaust die enkele jaren later zou startte – een referentie naar Trump naar te maken.

U snapt: Trump boos, Republikeinen boos en enkele dagen later waren conservatieve social media-gebruikers nog altijd bezig om de doopceel te lichten van de CNN-dame, die gedurende haar carrière zelf ook de nodige dubieuze teksten over dictatoriale regimes heeft gebezigd. Dus kwam er uiteindelijk toch maar een excuus.

Trump is nog steeds wel erg slecht, hoor, benadrukt ze:

“My point was to say how democracy can potentially slip away, and how we must always zealously guard our democratic values,” Amanpour added.

Maar dat punt had dus niet via de Kristallnacht gemaakt te hoeven worden:

“I observed the 82nd anniversary of Kristallnacht, as I often do. It is the event that began the horrors of the Holocaust. I also noted President Trump’s attacks on history, facts, knowledge, and truth”

“I should not have juxtaposed the two thoughts. Hitler and his evils stand alone, of course, in history,” she continued. “I regret any pain my statement may have caused.”