D66 maakt het niet uit of Trump of Biden de Amerikaanse verkiezingen wint: het antwoord is sowieso méér EU

Hé jongens, kijk, daar is ook D66 weer met hun eigen volstrekt “originele” invalshoek bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij willen dat er straks 270 kiesmannen stemmen voor een machtigere EU die alles bepaalt.

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen dan eindelijk in het verschiet gaan de media totaal door het lint. Ieder klein wissewasje wordt internationaal nieuws: zelfs het feit dat iemand geld heeft ingezet op de einduitslag! Jaja, interessant zeg. Ook D66 komt met een slaapverwekkende inhaker: wat de sociaal-liberalen betreft gaat noch Biden en noch Trump winnen, maar moet vooral het kamp dat meer macht voor Brussel wil een gigantische landslide behalen.

Dat schrijft Sophie in ’t Veld, fractievoorzitter van D66 Europa, vandaag op haar Facebookprofiel. Ze hekelt het feit dat Europese media zoveel “airtime” aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben geschonken en kraakt ook het verkiezingsstelsel van de VS, dat volgens haar gericht is op het maximaliseren van de amusementswaarde.

Verder maakt het niet uit of Biden of Trump dinsdagnacht nu de overwinning wegsleept voor de poorten van de hel – uiteindelijk moeten vooral de Brusselse eurocraten winnen en dient er flink meer macht naar de EU te gaan:

“But whether Trump of Biden will be in the White House in the next four years should not make any difference for Europe.

The Trump presidency has been a rude wake up call for Europe. Europe began to realise it has to stand on its own two feet. But it is very reluctant to do so, as that would require a substantial strengthening of the European Union as a political entity, at a time when national governments prefer to keep the EU weak and technocratic.”