Daar komt de lockdown! Dierentuinen, bioscopen, pretparken, bibliotheken en musea allemaal OP SLOT

Al dagen achtereen daalt het aantal coronabesmettingen. Maar degenen die hopen op een snelle teruggave van vrijheden komt bedrogen uit. Het tegenovergestelde lijkt te gaan gebeuren: morgen kondigt premier Rutte naar alle waarschijnlijkheid nieuwe verzwaringen van de coronamaatregelen aan.

Net nu de tweede golf lijkt te gaan liggen vindt het kabinet dat het tijd wordt om de touwtjes nog wat steviger aan te trekken. De Nederlandse gezondheidszorg lijkt compleet vast te lopen, en Rutte en zijn kameraden zijn zo snugger dat ze dat kennelijk pas deze week zien aankomen. Dus dan krijg je de rare situatie dat de tweede golf eindelijk aan land komt, maar dat dalende aantal besmettingen wél gepaard gaat met het intrekken van de verloven:

“Behalve bioscopen, bibliotheken en musea moeten mogelijk ook dierentuinen en pretparken twee weken dicht. Dat zeggen bronnen rond het Binnenhof. Dinsdag maken premier Rutte en zorgminister De Jonge de eventuele aanscherping van de coronamaatregelen bekend tijdens een persconferentie. „Dat er extra maatregelen worden genomen, is evident”, weet een betrokkene.”

De vreemde timing is het zoveelste brevet van onvermogen van non-valeur Hugo de Jonge en zijn lachende chef Mark Rutte. Telkens reageren zij te laat, waardoor het beoogde beleidsdoel ruimschoots gemist wordt. De tweede golf was volledig onnodig, en had voorkomen kunnen worden door al halverwege september strenger en prudenter in te grijpen.

En nu lijkt de ziekenhuiszorg het te begeven. Ook dat had voorkomen kunnen worden. Maar ja: wij hebben alleen zachte heelmeesters in het kabinet. En u weet het: die laten slechts bijzonder onwelriekende wonden achter.