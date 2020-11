Dankzij obsessie met groene energie in Nederland: blackouts vanaf 2025. Bedankt, Jesse en co.!

We gaan met z’n allen een ontzettend hoge prijs betalen voor de obsessie met groene stroom. Over slechts vijf jaar zullen geregeld steden in het donker te komen zitten, waarschuwt de directeur van een grote netbeheerder. De politiek moet nu écht wakker worden, vooral degenen die zo verliefd staren naar windmolens en zonnepanelen.

Terwijl partijen als GroenLinks (maar ook hun broeders bij PvdA, D66, CDA en VVD) net doen alsof er helemaal geen nadelen zitten aan groene stroom, dendert Nederland in sneltreinvaart af op een inktzwart scenario: dat we willens en wetens een renderend energienetwerk gaan oversluiten op bronnen die onbetrouwbaar zijn.

Want zonne- en windenergie klinkt in de theorie mooi. In de praktijk is het gewoon niet haalbaar voor een heel land:

“Nederland dendert af op black-outs in de stroomvoorziening, omdat we ons onvoldoende realiseren dat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt. Vooral vanaf 2025 is uw stroomtoevoer ’niet meer vanzelfsprekend’. Zo waarschuwt Ben Voorhorst, operationeel directeur van Tennet, in NRC. Daarmee is ’s lands grootste netbeheerder nog stelliger over de risico’s van wiebelstroom (de fluctuerende opwek uit windturbines en zonneparken) dan Voorhorst vorig jaar al was in een interview met de Telegraaf.”

Sla het linkje dus maar alvast op, voor de grote parlementaire enquete van 2026 of 2027. Zie alvast de vrome gezichten voor u van de ministers die nu aan de macht zijn, en onder ede verklaren dat zij het niet waren – maar de anderen. En dan het rapport: iedereen was een beetje schuldig, maar ja, niets meer aan te doen.

Of, óf, we gaan natuurlijk nu met z’n allen investeren in kernenergie. Dat kan natuurlijk ook, hè? Maar ja, dat mag dan ook weer niet. En zo hollen we af op ons eigen doemscenario. Fijn zeg!