DENK organiseert in nieuw verkiezingsprogramma racisme-excorcisme: bedrijven die niet meewerken krijgen STRAF

In het nieuwe verkiezingsprogramma van DENK gaat de zweep erover bij bedrijven die niet DENK-minded genoeg zijn: die krijgen forse straffen opgelegd. Niet alleen als ze discrimineren, maar ook als ze niet kunnen aantonen dat ze niet discrimineren.

Terwijl de Nederlandse economie nog dagelijks de schokken van de coronapandemie voelt, heeft de politieke partij DENK de volgende maatregel al klaarstaan om bedrijven dwars te zitten in deze lastig tijden. Het is heel simpel: Farid Azarkan en zijn mannen gaan alle bedrijven als ordinaire racistische instellingen zien, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen.

Dat ongelofelijke anti-ondernemersplan valt te lezen in het nieuwe verkiezingsprogramma van de club:

“Bedrijven en organisaties moeten zelf aantonen dat ze niet discrimineren. Dat staat in het verkiezingsprogramma van Denk, dat doorspekt is met voorstellen om racisme te bestrijden. De wettelijke eis moet worden dat bedrijven en organisaties actief regels maken om discriminatie tegen te gaan. Uitblijven van zulk beleid betekent straf. Ook wordt een diversiteitsquotum ingevoerd. Verder wil Denk een verbod op discriminerende algoritmes, die keuzes maken op basis van bijvoorbeeld afkomst, religie of geaardheid.”

De volgelingen van Azarkan menen verder dat er een ‘racismeregister’ dient te worden ingevoerd, waarin mensen die in de ogen van de trawanten van Azarkan te racistisch zijn worden geshamed. Ook woorden als “allochtoon” en zelfs “integratie” worden verbannen en wordt ook de politie aangezien als racistisch bolwerk, waar ‘racismelokkers’ moeten worden ingezet om te zien hoe discriminerend de Nederlandse wetsdienders nu wel niet zijn.

Kortom, allemaal plannetjes om maar weer eens te benadrukken wat voor een naar en racistisch landje Nederland eigenlijk is, waar iedereen een rassenhater is tot het tegendeel bewezen is. Fijn hè, die DENK-visie op onze samenleving?