Dikke pech voor Zwarte Piet-haters! Bibliotheken staan nog niet te trappelen om alle Zwarte Piet-boeken te verbranden

Bibliotheken staan nog niet massaal in de rij om hun boeken met de traditionele Zwarte Piet op de brandstapel te smijten. Dat wil niet zeggen dat ze niet langzaam alsnog verdwijnen, maar wél dat er geen grote versnipperacties plaatsvinden.

Bibliotheken. Een jaar geleden gaf niemand nog om ze, want ach: relict uit een pre-digitaal tijdperk. Maar nu zijn de openbare boekenverzamelplaatsen ineens een geliefd podium om al dan niet woke identiteitspolitiek in de praktijk te brengen. Voorbeeldje: de directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) Anton Kok liet twee weken geleden, nadat hij onder druk was gezet door lui van KOZP-achtige bewegingen, dat bibliotheken hun collectie boeken met Zwarte Pieten moesten gaan vernietigen. Om helemaal aan te tonen dat hij aan de goede kant van de geschiedenis stond, liet Kok ook weten dat hij een duidelijk verband ziet tussen Zwarte Piet en het fascisme: allebei “in strijd met de goede zeden.”

Maar lang niet alle bibliotheken zitten op het advies van quasi-boekverbrandingen te wachten vanuit de VOB, zo ontdekte De Telegraaf. Velen van hen gaan helemaal geen collecties boeken in één keer bij het grofvuil zetten vanwege een al dan niet veranderende tijdsgeest.

Zoals bij openbare bibliotheek Forum Zoetermeer, waar ze gewoon nog zullen doorgaan met het uitlenen van boeken met Zwarte Piet, net zolang totdat ze versleten zijn:

,,Het is niet aan bibliotheken om te bepalen wat goed of fout is”, zegt Joke Mos (57), directeur van Forum Zoetermeer, waarin ook de lokale OB is ondergebracht. Leent Zoetermeer nog kinderboeken uit met de traditionele Zwarte Piet? ,,Ja, wij laten in onze collectie alle meningen zien. Maar opvattingen als die over Zwarte Piet veranderen met de tijd.” “…Onze bibliotheek heeft geen bewaarfunctie dus de collectie verandert permanent. Oude, versleten boeken verdwijnen, nieuwe worden toegevoegd, waaronder natuurlijk ook automatisch meer diverse boeken over het Sinterklaasfeest.”

De Pietenhaters zullen dus nog even geduld moet hebben voordat zij hun visie van een zwartepietenvrije bibliotheek hebben kunnen verwezenlijken. En het zal sowieso niet gepaard gaan met één groot boekverbrandingsevenement, maar het zal gelijdelijk gaan. Jammer hè, airfryertjes aller landen?