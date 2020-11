EINDELIJK! Macron gaat na aanslagengolf de EU open grenzen-bonanza Schengen aanpakken: ‘Meer grenscontroles!’

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat de binnengrenzen van de EU op de schop moeten: na de recente aanslagenregen in Frankrijk vindt zelfs de D66-achtige Macron het mooi geweest en moeten er weer grenscontroles komen. Zo!

Weet u het nog? Toen Emmanuel Macron in 2017 werd gekozen tot president van Frankrijk was de hele EU blij en opgelucht: eindelijk weer een échte eurofiel in het Elysee… hoera!

Maar de vreugde blijkt van korte duur, want Macron ontpopt zich razendsnel als tegenstander van de Europese eenwordingsgedachte. Nou ja, hij is pro-Europees als er centen te verdienen zijn door je hand op te houden bij Noord-Europa. Maar qua open grenzen is hij nu als een blad aan de boom aan het draaien.

Niet erg verrassend, natuurlijk. Als jij de president van Frankrijk was en tuig kan eerst ongehinderd van Afrika naar Italië, en vervolgens van Italië naar Frankrijk sluipen om daar mensen te onthoofden, dan zou jij ook goed ziek worden van dat onbelemmerde doorrijden. Macron dus ook:

“De Franse president Emmanuel Macron wil het vrije reizen in de Schengenzone aanpassen en hij gaat de controles aan de Franse grenzen flink aanscherpen. Dat zei hij donderdag bij de Spaanse grens. Macron wil zo illegale immigratie en terrorisme tegengaan. „Netwerken rond illegale migratie worden vaak gelinkt aan islamitisch terrorisme”, aldus Macron. „De strengere grenscontroles moeten de illegale immigratie tegengaan. Terrorisme kan uit iedere hoek komen.””

Zo is dat. Succes met deze queeste in Brussel, Emmanuel!