Epische faler Hugo de Jonge staat al klaar om fiasco van mega-vaccinatie te maken: ‘Sporthallen? Niet nodig!’

We kunnen het alvast met potlood opschrijven: Nederland gaat een flagrante epic fail tegemoet in de vorm van het massa-vaccinatieprogramma dat volgend jaar van start moet gaan in ons land. Hoe we dat nu al weten? Ons land bereidt zich nauwelijks voor om dit megaproject in goede banen te leiden. Zelfs zorgminister Hugo de Jonge kijkt weg van zijn taak.

Eén man heeft in Nederland de coronapandemie vele malen erger gemaakt dan noodzakelijk was. Heeft daardoor voor méér besmettingen gezorgd, en een grotere klap voor onze economie. Welke man dat is? Hugo de Jonge, natuurlijk. De minister die de leiding in handen zou moeten hebben, maar daarentegen als een ware nietsnut keer op keer faalt.

We kunnen ook het vaccinatieprogramma dat volgend jaar moet opstarten en waarbij Nederland immuun wordt voor corona alvast bijschrijven op de lijst met genante missers van deze weinig capabele CDA’er. Waarom? Nou, lees het interview maar dat het NRC afgelopen weekend met deze non-valeur van een minister had.

Vraag je of er al sporthallen zijn afgehuurd voor het grote vaccinatieproject, krijg je het antwoord dat die “niet nodig” zijn en we over een paar maanden wel verder kijken. Wil je van De Jonge weten hoeveel personeel er nodig is voor deze enorme operatie, geeft hij schouderophalend het antwoord dat je dan bij “verschillende uitvoerders” maar polshoogte moet nemen. Plaats je een retorisch speldenprikje met de opmerking dat allicht meer regie vanuit De Jonges ministerie noodzakelijk is, en De Jonge wijst met z’n vingertje naar het RIVM. Confronteer je ‘m vervolgens met de onwetendheid van het RIVM, dan zegt hij dat allerlei scenario’s in de maakt zijn en er “centrale regie, maar ook decentrale uitvoering” is. Wie weet wat de brabbelende christendemocraat daarmee bedoelt, mag het zeggen.

En wie nog denkt dat ’s lands bekendste afnemer van clownschoenen nog weet waar hij mee bezig is, mag z’n vinger opsteken.