Feest in Amsterdam! Sylvana en D66 vieren grootse overwinning: genderneutrale toiletten bij alle stadsloketten………

In Amsterdam hebben ze de prioriteiten weer eens goed op orde, zoals je begrijpt! Terwijl niemand er nog een huis kan kopen en de criminaliteit de pan uitrijst heeft de gemeente uiteraard wél tijd voor inclusiviteitshobby’s.

Wie de Amsterdamse politiek wil begrijpen, kan het beste op z’n kop gaan staan. Want wat normaal gesproken iets lijkt dat belangrijk is, is dat in Amsterdam totaal niet. Grote problemen met illegalen die al krakend door de stad trekken? Ach, wat boeit dat nou. Sterker nog: laten we eens miljoenen steken in het pamperen van deze illegaal in Nederland verblijvende migranten! Of wat dacht je van de woningnood? Ach, laten we er niets aan doen! Weinig bouwen, vooral veel herrie maken over de fata morgana van het gasvrij maken en niets doen aan de exploderende woningprijzen.

Maar hé? Wat nu als een gemeenteraadslid eens voorstelt om een stelletje symbolische genderneutrale toiletten te installeren bij alle ‘stadsloketten’ van de Amsterdamse gemeente? Nou, meteen beginnen met verbouwen dan maar! Binnen twee jaar is het varkentje gewassen, en daar zijn initiatiefnemers Sylvana Simons (BIJ1) en Jan-Bert Vroege dan ook mega superduper blij mee:

U snapt: plop! Trek de champagne maar open, want alweer is er een ontzettend nijpend probleem opgelost dat een meerderheid van alle Amsterdammers treft. Wat een doortastendheid!