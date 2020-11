Feest van inclusiviteit! Jihadbruid van executie-ISIS-eikel komt naar Nederland gevlogen

Ons land is zeer binnenkort weer één levensgevaarlijke islamofascistische terroriste rijker. Hoera, wat een feestelijke stemming voor ons land!

Nederland is straks weer één verloren gewaande dochter armer. Eén van de meest beruchte ISIS-strijders komt terug naar Nederland, nadat ze ontsnapte uit een gevangenenkamp en door mensensmokkelaars naar Turkije was gebracht. Daar klopte ze aan bij de Nederlandse ambassade in Idlib, die wegens haar Nederlandse nationaliteit verplicht waren haar te helpen en naar ons land te laten overkomen.

Ik heb het over Angela B. uit Soesterberg, die na haar “spannende” avontuur in Syrië ongetwijfeld in Nederlands straks weer komt vertellen hoeveel spijt ze heeft van het steunen van één van ’s werelds meest gruwelijke organisaties. Kleine Angela B.-geschiedenis bij AD.nl:

“B. bleef tot het laatst in IS-gebied, pas toen het kalifaat echt viel, vluchtte ze. Ze belandde, net zoals tientallen andere Nederlandse jihadbruiden, in detentiekamp Al Hol in noordoost-Syrië. Daar stierf haar dochtertje. Deze zomer wist een groep Nederlandse vrouwen te ontsnappen vanuit het kamp en naar Idlib in noordwest-Syrië te reizen. Die regio staat nog onder controle van jihadistische groepen. De vrouwen en ook Angela werden daarbij geholpen vanuit Nederland. De bekende, veroordeelde terrorist Samir A. zamelde onder de families van de jihadbruiden in Nederland geld in, daarmee betaalde hij smokkelaars die de vrouwen hielpen te ontsnappen en verder te reizen.”

Andere ISIS-vrouwen, die Turkije nog niet bereikt hebben, bidden tot hun godheid dat Angela – die tot twee keer toe met moordlustige koppensnellers in het huwelijksbootje trad – Nederland bereikt.

Beetje onnozel, wel. Want daar hoeft nu niet meer voor gebid te worden. Waar we wél allemaal om mogen bidden, religieus of niet: dat die jihadmevrouw straks ook daadwerkelijk achter de tralies verdwijnt in Nederland, en er niet vanaf komt met een taakstrafje en voorwaardelijk brommen. Want dát is nog helemaal niet zeker, gezien de magere veroordelingen van eerdere Syrië-terugkeerders.