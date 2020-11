FVD-Kamerleden woedend nadat YouTube hun mondkapjesvideo verwijdert: ‘Bizarre censuur!’

FVD-Kamerleden Thierry Baudet en Wybren van Haga zijn niet te spreken over het feit dat YouTube een video van de partij verwijderde over de mondkapjesplicht. Het filmpje is inmiddels teruggezet, maar de heren zijn desalniettemin toch behoorlijk in hun wiek geschoten.

Tijdens een ontmoeting met RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer eerder deze week besloot Wybren van Haga (die zich eerder dit jaar aansloot bij Forum voor Democratie) de viroloog het vuur aan de schenen te leggen over mondkapjes. Dat leidde tot een video die de parlementariër later die dag naar YouTube uploadde, met de titel: “Mondkapjes zijn schadelijk voor de gezondheid. Waarom dan een mondkapjesplicht?” – deze is inmiddels al meer dan 30.000 keer bekeken.

Ter gelegenheid daarvan legde Van Haga nog een keer de stellingname van FVD uit: “Mondkapjes: RIVM: het werkt niet. TU Delft: het werkt niet. Immunoloog dr. ir. Carla Peters: het kan gezondheidsschade veroorzaken. Onderzoek: 72% meer virale infecties. Kabinet: mondkapjesplicht! Forum voor Democratie is TEGEN de mondkapjesplicht.”

Vanochtend leek de videosite van techgigant Google het echter wel welletjes te vinden, en voerde met stille trom het beeldmateriaal weer van de site af. De ex-VVD’er kon zijn ogen nauwelijks geloven: “Is deze video over de mondkapjesplicht nu echt verwijderd door YouTube? Wat is dit voor een bizarre censuur???”

Ook partijleider Thierry Baudet deed een duit in het zakje: “Absurd! Video met inbreng Wybren van Haga in de Tweede Kamer werd zojuist door YouTube verwijderd! FVD stelt vanaf het begin kritische vragen over de proportionaliteit en effectiviteit van de maatregelen. En wij willen anti-censuurwet voor behoud vrije internet. Steun ons!”

De tweets van de heren lijken effect te hebben gehad: het FVD-filmpje over de mondkapjesplicht is inmiddels weer te bekijken op dezelfde URL op YouTube.