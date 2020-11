FVD maakt flitsend filmpje over verwevenheid partijkartel met mediakartel: ‘Linkse berichtgeving? Niet verrassend!’

“Bij de NPO hebben leden van het partijkartel de sleutelfuncties in handen. Is het dan nog een verrassing dat hun berichtgeving zo vooringenomen links is?” Aldus Forum voor Democratie, die een flitsend filmpje hebben geknutseld over de wijze waarop volgens hen media en politiek met elkaar verstrengeld zijn.

Eerder deze week vergaderde de Tweede Kamer over de Mediawet, en ook FVD-voorman Thierry Baudet was van de partij. Hij legde uit hoe de NPO politieke vooringenomenheid verweten kan worden, doordat allerlei figuren uit huidige en voormalige regeringspartijen – door hem al sinds jaar en dag aangeduid als het ‘partijkartel’ – daar belangrijke functies vervullen.

Hij gaf een aantal voorbeelden, zoals oud-Kamerlid Martijn van Dam die NPO-bestuurder werd. Of NOS-presentatrice Pia Dijkstra die een aantal jaar geleden Kamerlid werd namens D66. Ook voorbeelden met CDA’ers en VVD’ers passeren de revue.

“Een creatieve filmmaker zette het op beeld,” merkte Baudet vanmiddag verheugd op. Deze anonieme persoon heeft er inderdaad het nodige werk ingestoken, met als eindresultaat een video die FVD zelfs zo zou kunnen doorsturen voor de zendtijd voor politieke partijen. Dus nu nog op DDS, straks wellicht op NPO. En dat zou best grappig zijn, toch?