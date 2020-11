FVD-politici feliciteren alvast president Trump met zijn “morele overwinning” in Amerikaanse stembusstrijd

Politici van Forum voor Democratie zijn erg verheugd nu Donald Trump nog maar een haartje verwijderd lijkt van het winnen van de presidentsverkiezingen, een score die door de peilers niet werd voorspeld. De man is daarom dan ook de “morele winnaar,” oppert FVD-kandidaat Joost Eerdmans, en krijgt instemming van partijgenoten.

Volgens de peilingen maakte Trump geen schijn van kans: al vroeg in de ochtend zou duidelijk zijn dat Biden staten als Ohio, Florida en Georgia had afgesnoept van de Republikein, en daarmee effectief al zijn pad naar het Witte Huis geblokkeerd had.

Mispoes, zo bleek. Trump verkoopt zijn huid duur en is nog altijd in de race om Joe Biden af te houden van het Witte Huis. Maar aangezien hij in ieder geval de peilingen al lang en breed verslagen heeft, vond het Rotterdamse raadslid en FVD-Kamerkandidaat Joost Eerdmans het wel alvast aardig hem lof toe te zwaaien: “Hoe de uiteindelijke uitslag ook zal zijn: niemand anders dan Trump is de morele winnaar van de Amerikaanse verkiezingen 2020.”

Dat sentiment vond onmiddellijk weerklank bij FVD-senator Toine Beukering, die snel liet weten dat sentiment ook zo te voelen: “Eens!!”

Behalve de FVD’ers is ook PVV-leider Geert Wilders erg verheugd over de al dan niet morele winst van Trump. De oppositieleider citeert de nu al ingelijste woorden van de president: “Frankly, we did win this election!”

Of de ‘morele’ winst ook gaat worden opgevolgd door een winst in het Kiescollege, wordt in de loop van vandaag of morgen vermoedelijk duidelijk.