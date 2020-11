FVD: Rechtsstaat niet alleen in Polen en Hongarije onder druk, maar ook in Nederland – ‘Iets met balk en splinter!’

Forum voor Democratie vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met alle kritiek op de rechtsstaat in EU-lidstaten als Polen en Hongarije zolang in ons eigen land de rule of law-zaakjes ook niet erg op orde zijn. Dat vindt FVD-europarlementariër Rob Roos, die “Iets met balk & splinter” twittert.

De spanning is weer eens om te snijden in Brussel. Polen en Hongarije trekken gezamenlijk op om te zorgen dat andere EU-lidstaten hen niet aanpakken voor hun afkalvende rechtsstaten, en veto’en zonodig menig budget om hun zin te krijgen.

Nederland is één van de landen die aandringt op strenge eisen voor de regeringen in Warschau en Boedapest. Maar dat vindt Rob Roos – FVD-europarlementariër – eigenlijk best een hypocriete bedoening.

De Forum-man wijst op het feit dat de Nederlandse kabinetsleden het parlement steeds vaker buiten spel proberen te zetten. Vanmiddag nog werd het alarm geluid op NPO Radio 1, waar de Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans het wegmoffelen van informatie door de regering laakte: “Sinds 2000 is het 67 keer voorgekomen dat informatie werd achtergehouden. Ik schrok er werkelijk van.”

Roos ziet daar een aanleiding in voor Nederland om niet zo hoog van de toren te blazen over rechtsstatelijke beschermingen zolang de eigen regering ook haar uiterste best doet om de Tweede Kamer zo incompleet mogelijk te informeren. De FVD-EP’er spreekt premier Rutte er rechtstreeks op aan: “Ja premier, hoe zit het eigenlijk met de Rule Of Law in Nederland?,” aldus zijn retorische vraag. En: “U deed een beroep op het Europees Parlement om via de Rule of Law de duimschroeven aan te draaien bij onwelgevallige lidstaten. Ook regeringspartijen CDA en D66 hamerden daarop,” om tenslotte weer aan Polen en Hongarije te refereren: “Iets met balk & splinter.”

Rutte heeft niet gereageerd op de suggestie van Rob Roos.