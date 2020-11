Geert Wilders steekt opgestapte Thierry Baudet hart onder riem: ‘Je hebt lef en dat kunnen er maar weinig zeggen!’

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn mede-fractievoorzitter Thierry Baudet een openlijk bericht van steun gestuurd, nu laatstgenoemde aftreedt als partijleider na een rel over de FVD-jongerenbeweging en de Kamerkandidatuur van zijn rechterhand Freek Jansen. Wilders bewondert Baudet nog steeds, laat hij weten.

Wat er ook gebeurt bij Forum voor Democratie, PVV-leider Geert Wilders blijft Thierry Baudet op een persoonlijk niveau altijd steunen. Dat is de kern van een boodschap die de oppositieleider gisteravond wereldkundig maakte, vlak nadat de FVD-oprichter aankondigde zijn lijsttrekkerschap bij de aankomende Kamerverkiezingen neer te leggen, en hoogstens alleen nog lijstduwer te worden op 17 maart aanstaande.

“Heel veel sterkte Thierry. Ik mag je zeer,” aldus het begin van een vleiend bericht aan zijn mede-Kamerlid: “Je hebt lef en dat kunnen er maar weinig zeggen. Hou je taai en blijf altijd knokken voor een beter Nederland!”

Baudet en Wilders hebben iets van een politieke bromance opgebouwd. Terwijl Wilders thuis op bezoek ging bij de twee FVD-Kamerleden, steunde Baudet de PVV altijd als enige andere partij wanneer het ging om het aankaarten van problemen rondom de recente vervolging van de politicus wegens de ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Op deze site heeft ook Baudets mentor, Paul Cliteur, geschreven dat Nederland pas echt vrij is als Wilders weer “op de fiets” naar zijn werk kon – een uitspraak die onlangs in een motie van Henk Krol is vereeuwigd in de Kamerhandelingen.