God allemachtig nog aan toe! Mondkapjesplicht geldt niet in kerken en moskeeën, daar is kennelijk geen corona

Het kabinet blijkt weer eens boterzachte gewrichten te hebben en alwéér door de knieën te gaan voor de religieuze lobby. Terwijl normale stervelingen zich per 1 december aan een landelijke mondkapjesplicht moeten houden, krijgen kerkgangers de luxe om zich van die broodnodige coronamaatregel te onttrekken. Gewoon, zomaar, omdat in kerken en andere gebedshuizen kennelijk geen COVID-19 is.

Om een toepasselijk begrip te gebruiken – het is weer ronduit godgeklaagd dat religieuzen zich niet hoeven te houden aan de nieuwste coronamaatregelen. Het überslappe kabinet-Rutte III (met daarin ook de christelijke farizeepartijen CDA en CU) heeft helemaal niets begrepen van wat solidariteit betekent en zondert geloofsgemeenschappen doodleuk uit van de mondkapjesplicht die per 1 december in openbare gebouwen gaat gelden.

Jezus mina, hoe verzin je dit?!

“Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht die vanaf 1 december gaat gelden in publieke binnenruimten, stations en luchthavens. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet donderdag naar de Kamer heeft gestuurd. De plicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.”

Overigens: wie de corona-overzichten volgt die Marino van Zelst en Edwin Veldhuizen dagelijks samenstellen, ziet dat het übergereformeerde Urk al al dagen bovenaan staat als gemeente met het hoogste aantal coronabesmettingen per honderdduizend inwoners: vandaag maar liefst 1040, meer dan twee keer zoveel als bij de nummer twee op de lijst, Alphen-Chaam (455). Ter vergelijking: in heel Nederland is dat getal slechts 211.

Wie dat beziet beseft vermoedelijk: kerken horen niet uitgezonderd te worden van een mondkapjesplicht, maar juist de eerste en voornaamste plek te zijn waar de gezichtsmaskers gedragen moeten worden. Of vinden we het prima dat corona straks de halve bible belt uitroeit, inclusief ook alle atheïsten en agnosten?