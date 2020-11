Grote nieuwszenders kappen Trumps incoherente persconferentie over vermeende fraude af: ‘Censuur!’

Vannacht hebben veel van de grote Amerikaanse nieuwszenders de persconferentie van president Trump afgebroken, omdat hij een niet-aflatende stroom van onzinnige beweringen deed, waaronder de absurde claim dat er massaal gefraudeerd zou worden.

Tot in Nederland hebben mensen een mening over het feit dat de persconferentie die Trump gisteren hield in het Witte Huis door veel nieuwszenders halverwege werd onderbroken. CBS, ABC, NBC, MSNBC zetten de beelden van de president allemaal af, omdat ze vonden dat Trump gratuite onzin aan het verkondigen was door te melden dat wat hem betreft hij de verkiezingen “gemakkelijk” gewonnen heeft, en dat er momenteel massale fraude wordt gepleegd om de Democraten alsnog aan de overwinning te helpen.

Alhoewel er weinig begrip is voor de tekst van de Republikeinse president, vinden zelfs Nederlandse deskundigen het onverstandig dat nieuwszenders “censuur” toepassen op een zittend staatshoofd. Hij moet kunnen zeggen wat hij wil, óók als dat volledig tegenovergesteld aan de waarheid is. Bij Goedemorgen Nederland deden Mark Koster en Willem Post hun zegje:

“Mediadeskundige Mark Koster vindt het een verkeerde keuze van de Amerikaanse zenders. “Ook de president heeft het recht om onzin te vertellen. Je ziet een hypercorrectie bij de media optreden. Ze draaien het weg om het volk te beschermen tegen een president die in hun ogen onzin vertelt. Dat gaat te ver. Dit is een raar soort censuur”, aldus Koster in Goedemorgen Nederland.

Ook Amerikadeskundige Willem Post is niet te spreken over de censuur. “Als de president niet onderbouwde leugens vertelt, dan moet je dat uitzenden. Het is niet zo dat de media de baas zijn. Als Joe Biden onzin verkoopt, moet je dat ook uitzenden.”

CNN en Fox News zonden de persconferentie wél volledig uit – CNN haalde deze direct na afloop de woorden onderuit en noemde het echter een “verdrietige dag voor de Verenigde Staten” en een “aanval op de democratie.”