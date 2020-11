Het is officieel! Akwasi’s zelfmedelijdenclubje Omroep ZWART heeft voldoende leden om tot NPO toe te treden

Grote kans dat binnenkort de NPO ook de programma’s van zwartepietenbedreiger Akwasi gaat uitzenden. Vandaag maakte de omroepdirecteur-in-spé namelijk bekend dat zijn toko 50.000 handtekeningen heeft binnengehaald – voldoende om toe te treden tot het NPO-bestel.

Heeft u al genoeg gehad van Akwasi nadat hij uitgebreid in alle media is geweest, alleen maar omdat hij van de zomer het nodig vond om aan te kondigen dat hij Zwarte Piet op z’n gezicht ging trappen, waarna hij naar zijn “hoerenmoeder” moest gaan? Pech gehad. Er zijn maar liefst 50.000 Nederlanders die juist méér, mééér, mééééér Akwasi willen en hem daarom hebben geholpen zijn Omroep Zwart aan genoeg handtekeningen te helpen om hem een entree in Hilversum te gunnen:

“Het is Omroep Zwart gelukt: de 50.000 leden die ze nodig hadden om toe te kunnen treden tot het Nederlandse publieke omroepbestel zijn binnen. Dat maakt medeoprichter Akwasi vandaag bekend op Twitter. Nog geen drie dagen geleden stond de teller op de 40.000 leden en op 9 november had de omroep zelfs pas de helft van het benodigde aantal mensen binnen. Na meerdere oproepen is het Akwasi en Gianni Grot toch gelukt om ruim op tijd de 50.000 leden aan te tikken.”

Wel moet minister Slob nog zijn goedkeuring geven, maar dat lijkt slechts nog een formaliteit.

De eerste felicitatie heeft Akwasi al binnen, van Sylvana Simons (BIJ1). Ook zij is blij met de aanstaande toetreding van ZWART tot Hilversum en gaat er prompt Engels van praten: “Gefeliciteerd Omroep Zwart!! We got the power to unite! Let’s keep this energy going for March 2021!”

Ook de door Thierry Baudet en Geert Wilders ondersteunde omroep – Ongehoord Nederland – is nog bezig handtekeningen te verzamelen om onderdeel te worden van de NPO. Zij komen er echter nog enkele duizenden tekort, en hebben nog tot 31 december om er voldoende binnen te slepen.