Hoppa! OM gaat werk maken van mafklapper die pistool leegschoot op portret van Wilders: ‘Strafbare bedreiging!’

Het Openbaar Ministerie opent een zaak tegen een schietgrage bedreiger van PVV-voorman Geert Wilders. Sait Cinar leegde een pistool op een foto van de politiek leider, en dat is volgens de vervolgingsinstantie zeker strafbaar.

Nog geen week geleden betuigde Geert Wilders zich uitermate teleurgesteld dat het Openbaar Ministerie zo vaak besluit om niets te doen tegen lieden die dreigen hem te onthoofden, vierendelen, neer te steken of andere gruwelijke zaken. Niet genoeg bewijs, schrijft het OM dan in een standaardbrief aan de PVV-leider.

Maar vandaag verandert het OM van toon. Want een doorgedraaide pistolengekkie die z’n revolver leegt op een portret van het Kamerlid? Ja, dat gaat ook de Nederlandse staande magistratuur te ver:

“Het OM is bekend met het filmpje waarin wordt geschoten op een portret van Geert Wilders en ziet dit als een strafbare bedreiging. Het Team Bedreigde Politici stelt alles in het werk om de persoon in het filmpje op te sporen zodat het OM hem kan vervolgen. Mocht hij in het buitenland zitten, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden tot internationale rechtshulp.”

Het venijn zit ‘m in de staart: als Cinar, een autotheorie-ondernemer, is gevlucht naar een land met wie Nederland geen uitleveringsverdrag heeft, dan kan het nog wel eens knap lastig worden om deze gewelddadige haatzaaier z’n straf te laten uitzitten of -betalen.

Die vermoedens worden versterkt door het verleden van de Het is verre van het eerst dat Sait Cinar voor grote problemen in Nederland zorgt. In 2017 kwam dit stuk menselijk verdriet ook al in opspraak, omdat hij vond dat hij Osama bin Laden was en zinspeelde op aanslagen.