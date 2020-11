Hugo de Jonge heeft volstrekt gelijk: COVID-antivaxxers moeten langer aan de coronaregels gehouden worden

Laat mij dit bericht eens vanuit onverdachte hoek sturen: minister Hugo de Jonge heeft volstrekt gelijk dat wanneer vaccins de coronaregels deels overbodig maken, de mensen die weigeren dat vaccin te gebruiken zich nog wél aan maatregelen moeten houden.

Zoals iedereen die deze website de afgelopen maanden gevolgd heeft kan lezen, heb ik mij ontpopt als fervente tegenstander van Hugo de Jonge. Ik vind hem een inhoudsloze politicus die ieder klusje dat je hem geeft pardoes uit zijn handen laat kletteren. Ongeschikt, kleurloos en incompetent. Dus als ik hem zo een compliment ga geven, weet dan dat het gemeend is. Komt-ie: Hugo de Jonge heeft het volste gelijk van de wereld dat de antivaxxers van deze wereld de coronamaatregelen langer moeten volgen dan degenen die zo’n vaccin wél nemen.

Dat sentiment uitte de gezondheidsminister gisteren bij het Algemeen Dagblad. De redenatie daarachter is juist: Nederlanders hebben recht op onschendbaarheid van hun lichaam, dus als we zo’n vaccin niet willen nemen dan is dat hun goed recht. Je kan echter weglopen van een vaccin, maar niet van de gevolgen van zo’n beslissing.

Want als grote hoeveelheden mensen weigeren een vaccin te nemen, blijft het coronavirus een groot gevaar voor de gezondheidszorg vormen en kan de ziekte zich vrijelijk blijven verspreiden. Sterker nog: iedereen die in de antivaxx-hysterie trapt en zich niet inent, is bewust of onbewust een bondgenoot van het coronavirus.

Mensen kunnen weglopen van informatie, de waarheid of vaccins. Ze kunnen echter niet weglopen voor de gevolgen van hun beslissing om een inenting niet te halen. En aangezien we Nederland toch wel een keertje van het slot willen halen, mogen we niet toestaan dat deze feitenvrije koekebakkers de rest van het land langer gijzelen met een virus waar zij kennelijk zo verknocht aan zijn geraakt.

Dus nee, mensen als Kees van der Staaij kunnen brullen wat ze willen, maar niets kan verhullen dat Hugo de Jonge het grootste gelijk heeft dat de goeden niet onder de slechtgeïnformeerden en kwaadaardigen mogen lijden. Gooi open dus dat land, op het moment dat een werkzaam vaccin gedistribueerd wordt! Behalve dan voor degenen die liever blijven hangen in de ellende die we nu hebben – die krijgen waar ze voor kiezen. Fair, nietwaar?