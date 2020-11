Hugo de Jonge over opstappen Thierry Baudet: “Lijkt me geen groot gemis, we kunnen heel goed zonder!”

Erg sympathiek was de omstreden CDA-lijsttrekker niet over het verlies van een collega, zo kunnen we wel stellen.

Dat CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge een grote, onsympathieke kwal is moge duidelijk zijn. Maar gisteren was de non-valeur zelfs voor zijn doen behoorlijk laatdunkend bezig. Want waar het opstappen van partijleiders normaalgesproken in Den Haag leidt tot een golf van uitspraken als ‘we zullen hem missen’ en ‘we wensen hem het allerbeste’, was daar bij het vertrek van Thierry Baudet slechts ten dele sprake van. Mensen als Henk Krol en Geert Wilders vonden het jammer, maar de Amsterdamse GroenLinks-pief Rutger Groot Wassink liet al weten “One down…”

Ook bij het CDA een groot gebrek aan decorum, waar de reactie van lijsttrekker en partijleider Hugo de Jonge er niet eentje was waar het respect aan alle kanten over de plinten klotste. Sterker nog, De Jonge had er zichtbaar schik in dat de boel aan het exploderen was bij één van z’n voornaamste politieke concurrenten. Gevraagd door RTL Boulevard wat hij vindt van het feit dat Baudet het veld ruimt bij FVD kwam er direct een jolig antwoord naar buiten: “Lijkt me geen groot gemis, we kunnen heel goed zonder!”

En we weten allemaal ook wat hij dacht toen hij wegbeende door de Tweede Kamer. Want straks komen er weer verkiezingen aan, en sommige FVD’ers gaan dan voor het CDA, althans, dat zal de christendemocraat denken. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge, dan hè?!