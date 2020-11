Huisarts gelooft er niets van dat coronavaccins toedienen jaar duurt: ‘Vaccineerde ⅓ van mijn praktijk in 1 dag!’

De Brabantse huisarts Geert-Jan van Holten heeft met ongeloof het gisteren gepubliceerde NRC-interview met RIVM-vaccinatiehoofd Hans van Vliet gelezen. Van Vliet denkt dat het een jaar gaat kosten om heel Nederland te vaccineren. Dat is echt onzin, aldus de dokter.

Nadat Pfizer begin deze week met heuglijk nieuws kwam over het feit dat hun coronavaccin tot dusverre een slagingspercentage van meer dan 90% laat zien, slaakte de wereld een kleine zucht van verlichting – ook al ging het nog om vroege testresultaten. Het RIVM was bij lange na niet zo optimistisch, zo liet het rijksgezondheidsinstituut gisteren meteen weten in een NRC-interview. Hans van Vliet, het hoofd van het rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, schatte in dat het nog wel een hele tijd kan duren voordat iedereen in Nederland de prik gehad heeft.

Geert-Jan van Holten, huisarts in het Noord-Brabantse Oss, snapt echter niets van die enorm lange periode die het RIVM uittrekt voor de vaccinatie. Dat kan vele malen sneller, vindt hij. Als voorbeeld neemt hij het feit dat hij gisteren nog éénderde van z’n patiënten de griepprik heeft gegeven. Dat ging met kinderlijke eenvoud, vertelt hij. De hele klus hoeft geen jaar te duren, maar kan in zijn optiek in slechts drie of vier dagen geklaard worden:

“Huh? Ik vaccineerde 1/3 van mijn praktijk vandaag in 1 dag! Met twee vingers in de neus.

Dus als RIVM de vaccins levert jassen de Nederlandse huisartsen ze er in een halve week in hoor!”

Van Holten wil ook niets weten van huisartsen die klagen dat ze overwerkt zijn. Dat is “standaard huisartsenreflex,” meldt hij. En:

“Maar er ligt een griepdraaiboek, huisartsen kunnen dit organiseren en het land zit te smachten om verlossing.

Dus ik ben even Calimero-af.”

Wie stuurt de memo van Van Holten even door aan het RIVM? Het wordt hoog tijd voor dat vaccin!