Hypocriet! Nep-klimaatbewuste GroenLinks-wethouder Amsterdam verhuurt villa met rieten dak en open haard

Isolatie en schone lucht zijn hele mooie principes vindt GroenLinks. Maar dan wel voor anderen, hè? De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck mag wél een zwaar vervuilende villa verhuren aan anderen.

Kijk even goed naar bovenstaande foto. Dat is Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke Ordening in Amsterdam namens GroenLinks. Tijdens haar werkzame uren doet ze uitspraken als: ‘onkruid bestaat niet, we hebben alleen minder gewenste planten.’ U snapt: een op en top behendige en inclusieve vrouw die haar weg kent in het mijnenveld dat links taalgebruik anno 2020 is. Mooi voor haar.

Maar wie zich daadwerkelijk verdiept in mevrouw Van Doorninck ziet een ander beeld. Namelijk het idee dat dit milieu- en politiekcorrectheidsgedoe alleen maar voor de bühne is. In werkelijkheid neemt ze het niet zo nauw met de groene idealen van haar politieke beweging. Sterker nog: ze heeft er niet alleen volstrekt maling aan, ze verdient ook nog eens bakken met geld met het bewust negeren van het idealisme van haar partij. Check:

“De vrijstaande vakantieboerderij van Van Doorninck is te vinden in het Brabrantse Drimmelen en wordt onder andere via Booking.com en Belvilla verhuurd. Het rietgedekte huis, inclusief open haard, biedt plaats aan groepen tot acht personen en wordt inderdaad aan derden verhuurd, bevestigt een woordvoerder van Van Doorninck, die erop wijst dat de wethouder het pand samen met haar familie in bezit heeft. „De vakantiewoning wordt als zodanig gebruikt door de wethouder en haar familie. Op de momenten dat de woning niet wordt gebruikt, kan deze worden verhuurd.””

Slecht geïsoleerd, vervuilende open haard en sowieso al het bezit van een tweede huis in tijden van gigantische schaarste op de woningmarkt. De gemeente Amsterdam gaat dat laatste bovendien binnenkort verbieden. Dus tel uit je hypocriete GroenLinks-winst!

Het is niet voor het eerst dat Van Doorninck moet toegeven dat duurzaamheid iets leuks is om over burgers uit te storten, maar zich er zelf nog niet altijd even goed aan houdt. Ze kookt namelijk zelf nog gewoon op gas, zo vertelde ze twee jaar geleden. Misschien hadden we toen allemaal iets beter moeten opletten toen de GroenLinks-politica dat zo onbeschaamd mededeelde.