Ja hoor! Nóg een “inclusieve” omroep erbij om Hilversum “diversiteit” te brengen: Pan-Asian-Connections!

Op dit tempo kan straks iedere individuele Nederlander z’n eigen omroep naar de NPO brengen!

Nederland lijkt snel een hele sluwe nieuwe omroepen te mogen toevoegen aan de NPO-radio- en -tv-zenders: naast Omroep ZWART van Akwasi naderen ook Ongehoord Nederland en PowNed (weer) de eindstreep van 50.000 leden. Die zijn per 1 januari 2021 nodig om in het bestel te komen.

Maar wie denkt dat er zo dan wel genoeg diversiteit op het Mediapark is, heeft het mis. Want nu zijn dan straks wel de PVV-stemmers en de mensen van kleur vertegenwoordigd, maar alleen degenen die niet oostelijker dan Kazachstan zijn geboren hè? Er komt nu dus ook een nieuwe omroep om te zorgen dat iedereen met een Aziatische achtergrond óók speciale programma’s op tv krijgt. En die omroep gaat PAC heten:

“PAC wil verhalen vertellen vanuit een Aziatisch-Nederlands perspectief, die de authenticiteit en rijkdom van de Aziatische culturen en ervaringen daadwerkelijk tentoonstellen. Verhalen met nuance en diepgang. Verhalen die begrip creëren en de diversiteit en complexiteit van de vele Aziatische gezichten representeren. Persoonlijke verhalen die inspireren. In Nederland wonen meer dan 1 miljoen mensen met wortels in Azië. Dit is echter nauwelijks terug te zien in het huidige medialandschap. Ondanks het feit dat vele generaties Aziaten al meer dan 100 jaar in Nederland leven, ontbreken de gezichten en verhalen in de media die voorbij gaan aan de stereotype sketches en typetjes.”

De club moet nog 50.000 leden halen in iets meer dan een maand tijd. Maar als dat lukt: ja hoor, dan heeft Nederland er alwéér een omroep bij. Want we zijn pas écht woke en divers met z’n allen als Hilversum verdeeld is over vijftigduizend kleine clubjes!