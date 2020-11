Ja hoor! VVD wil nu misschien wél PVV-samenwerking na verkiezingen 2021: ‘Moeilijk om daar op vooruit te lopen!’

Mark Rutte is er al jaren duidelijk in: onder zijn bewind geen coalities meer met de PVV, maar één van de rijzende sterren binnen de partij zet de deur nu toch weer op een kier. Bente Becker wil niet ‘vooruitlopen’ op een formatie, maar sluit ook zeker niets uit.

Ondanks dat de PVV gepeild wordt op een respectabele 44 zetels, is de partij er kennelijk nog altijd niet gerust op dat voldoende rechtse mensen wel een hokje op lijst 1 kunnen vinden om rood te kleuren in maart 2021. Dat is een conclusie die je moet trekken als je het NRC-interview met VVD-Kamerlid Bente Becker leest dat gisteravond verscheen.

De krant legde de politieke werkelijkheid namelijk keihard voor – de VVD sluit de PVV uit -, en dus moeten de liberalen straks hun heil weer gaan zoeken bij linkse partijen om aan het regeren te blijven. Nou ja, dat zat allemaal wat “ingewikkeld”, vond Becker. De vrouw die volgens politiekwatcher Jaap Jansen straks de opvolger van Klaas Dijkhoff wordt als fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

En fin:

“U benadrukt in optredens de rechtse kant van de VVD. Maar de kans lijkt groot dat u na de verkiezingen ook met linkse partijen moet regeren.. „Dat moeten we nog zien.” ..of zou u er juist voor zijn om opnieuw met de PVV samen te werken? „Moeilijk om daar nu op vooruit te lopen. Ik vind dat we als VVD ook met andere partijen veel voor elkaar hebben gekregen. Denk aan de Turkije-deal over vluchtelingen, het idee van opvang in de regio. We hadden illegaliteit graag strafbaar willen stellen, maar dat is ons niet gelukt. De enige keer dat dat had gekund was toen de PVV het kabinet-Rutte I gedoogsteun gaf. Maar Wilders is toen uit het Catshuis weggelopen.””

De opmerking is moeilijk erg serieus te nemen. Niet alleen omdat Rutte de PVV categorisch uitsluit, maar ook omdat er vermoedelijk geen 76-zetels tellende coalitie gesmeed kan worden met PVV én VVD. Of geloven we écht dat het CDA zich weer laat verleiden? Die kijken wel uit, nadat de vorige keer hun partij in een burgeroorlog bijna ten onder ging.

Nee, de PVV staat ook de komende vier jaar weer aan de zijlijn. Pogingen van de VVD om PVV-kiezers te verleiden die gestoeld zijn op déze redenatie, zijn dan ook gedoemd om keihard te falen. Óók met Bente Becker als fractievoorzitter.