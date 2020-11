Jesse Klaver vindt christelijke orthodoxie “niet van deze tijd” maar zet islamitische orthodoxie hoog op GL-kieslijst

De januskop van GroenLinks is in tijden niet meer zo treffend in beeld geweest: op dezelfde dag dat uitkomt dat de nummer 9 van GroenLinks een verleden heeft bij een zeer conservatieve islamitische beweging, valt Klaver wél de christelijk-conservatieve SGP aan als zijnde een partij die niet meer van deze tijd zou zijn.

Alle fouten die de PvdA in het verleden heeft gemaakt omtrent het veel te nadrukkelijk omarmen van radicale en fundamentalistische moslims worden anno 2020 gewoon nóg eens gemaakt. Dat blijkt wel uit het feit dat een oud-bestuurder van een jongerenbeweging van de de islamistische Moslimbroederschap op een verkiesbare negende plek van de partij is geplaatst.

De vrouw, die er ook voor kiest om de hijab te dragen, zat in het bestuur van een organisatie die o.a. bezoekjes bracht aan dictators in het Midden-Oosten. Het lijkt erop dat vijf jaar nadat Kuzu en Öztürk uit de PvdA stapten, GroenLinks niet heeft kunnen leren van die fout en zelf liever ook nog eens over die bananenschil wil uitglijden.

Maar niet alleen dat, want terwijl een conservatieve moslima op plek 9 van de kieslijst wordt geplaatst gaat partijleider Jesse Klaver ondertussen wél flink tekeer tegen de SGP. De partij houdt er namelijk nogal een behoudende kijk op abortus op na, en maakte daar een filmpje over. “Baas in eigen buik? Dat is niet meer van deze tijd!” Aldus de partij van Kees van der Staaij: “Er zit een baasje in die buik. Een groeiend, kwetsbaar mensje.” Het commentaar van Klaver op die stelling was kort: “De SGP is niet van deze tijd.”

En weet je? Het is prima om dat te vinden. Maar ga niet de ene religieus-conservatieve partij aanvallen omdat zij een politiek anachronisme zouden zijn, om vervolgens zélf orthodoxe politici van een ander geloof op je kieslijst te plaatsen. Want dan ben je op zich best wel een beetje hypocriet, nietwaar?