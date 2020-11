Jort Kelder gaat door het stof omdat hij corona-doemdenken niet rechtzette: ‘Had ik moeten corrigeren, excuus!’

Presenator Jort Kelder (WNL) biedt op social media publiekelijk zijn excuses aan, omdat hij bij nader inzien niet fel genoeg is geweest jegens degenen die een halve coronalockdown met Kerstmis voorstaan. Zo’n voorspelling – een piek na de Kerst – wordt “niet geschaagd door de feiten,” vindt Kelder nu.

Dat Kerstmis 2020 dit jaar onder veel coronarestricties gevierd zal gaan worden, lijkt iets dat een feit is. Dat beleid kent veel voorstanders, onder wie ook Peter Langenbach van het Maastricht Ziekenhuis gisteren bij Op1. Die gaf daar aan dat het “onverantwoord is om feesten te organiseren met oudjaar”. Daar had presenator Jort Kelder wel wat kritischer op mogen zijn, gaf hij vanmiddag aan.

Reden is dat Kelder de cijfers van het Canadese Thanksgiving-feest, van 12 oktober, onder ogen heeft gekregen. In Noord-Amerika is dat altijd een grote familie-aangelegenheid. Na zo’n feestdag zou je verwachten dat de besmettingen als een raket omhoog zouden schieten, maar dat is dus niet gebeurd. Vandaar dat de WNL-presenator vanmiddag een mea culpa online zette:

“Misschien is het omdat ziekenhuisdirecteur Peter Langenbach zo lang wakker lag van de feestaanbevelingen van Hubert Bruls, maar zijn bewering in #Op1 dat Thanksgiving in Canada tot een besmettingspiek leidde, wordt niet geschraagd door de feiten. Had ik moeten corrigeren. Excuus.”

Eerder op de dag beet ook corona-onderzoeker Maurice de Hond zich vast in de bewering dat het niet verantwoord is om de kerst van 2020 uitbundig te vieren. “Geen kerstviering, want zo “dramatisch” was het na de Canadese Thanksgiving,” aldus de sarcastische titel van een blog die de opiniepeiler publiceerde. De Hond is fel: “Misschien is het een goed idee dat als het kabinet overlegt over wat we met Kerst al dan niet mogen doen, dat ze zich dan op feiten en kennis baseren in plaats van op sensatieverhalen.”

Hij lijkt in ieder geval bij Jort Kelder een luisterend oor gevonden te hebben.