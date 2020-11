Kamer stemt motie weg waarin wordt geopperd Geert Wilders weer over straat te kunnen laten fietsen

Een Kamermeerderheid van 102 zetels heeft gisteren een motie van Henk Krol weggestemd waarin wordt gesteld dat Nederland weer een land moet worden waarin de zwaarbewaakte PVV-voorman Geert Wilders weer op de fiets naar zijn werk kan. Behalve de regeringspartijen keerden ook PvdD, PvdA en GroenLinks zich tegen de oproep.

Bij het debat over de vrijheid van meningsuiting en de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty diende onafhankelijk Kamerlid Henk Krol een motie in die gistermiddag in stemming is gebracht. De motie riep de regering op “Nederland weer zo normaal te maken dat de heer Wilders zonder bewaking over straat kan fietsen, mocht hij daar zin in hebben”, en vergeleek het met “onze ontspannen fietsende premier met een appel in zijn hand” die daarmee “het toonbeeld is voor hoe veilig we als Nederland willen zijn.”

De oproep van Krol heeft de wekelijkse stemmingen niet overleefd: alleen SP, Van Kooten Arissen, de SGP, FVD, 50PLUS, DENK, de PVV en Van Haga stemden voor – gezamenlijk goed voor slechts 48 zetels. Dat de overige partijen de tekst niet gesteund hebben, snapt FVD-partijchroniquer Chris Aalberts wel: “Misschien komt dit omdat andere partijen dachten dat je dit niet met één A4-tje kunt regelen.”

Desalniettemin balen FVD en PVV dat de motie het niet gehaald heeft. Nicki Pouw-Verweij, de nummer 3 op de kieslijst in maart, stelt dat het wegstemmen van de motie bewijst dat we “dus diep zijn gezakt als democratisch land,” en ook Wilders zelf kan zijn teleurstelling niet verbergen: “Ze zien me dus liever aan het mes van een jihadist,” schrijft hij in een tweet die hij heeft vastgepind aan de bovenkant van zijn account.