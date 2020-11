Kijk dan! Sven Kockelmann maakt gehakt van dramactivisten die hun ikke, ikke, ikke-zin willen doordrijven

Gisteren bij M schoof presentator Sven Kockelmann aan, die vlijmscherp de nieuwe culturele mores fileerde die stelt dat als je niet je zin krijgt je het recht hebt de hele boel op stelten te zetten.

We zijn gewend dat NPO-presentatoren zich terugtrekken achter hun façade van neutraliteit, en daar hooguit achter vandaan kruipen als ze even een tik mogen uitdelen aan Wilders of Trump. Maar Sven Kockelmann trok het doek gisteren wel heel hardhandig omlaag toen hij een nieuwe spelregel van Nederlandse activisten aan de kaak stelde – ergens is het in dit land normaal geworden dat als je je zin niet krijgt van de Tweede Kamer, dat je de boel even goed op stelten gaat zetten net zolang tot je wél krijgt waar je vindt dat je recht op hebt. Daarbij worden geweld, bedreigingen en massale intimidatie niet geschuwd.

Kockelmann had er gisteren bij talkshow M allemaal geen goede woorden voor. Hij legde uit dat de basis van democratie nu eenmaal is dat de meerderheid regeert, maar daarbij rekening houdt met de minderheid. Het houdt niet in dat de minderheid de boel mag gaan slopen als ze niet op alle punten het Haagse beleid krijgen dat ze graag hadden gewild.

Een uiterst kwalijke ontwikkeling, zo omschrijft Kockelmann het agressieve gedram van mensen die even op straat hun gelijk komen halen bij mensen als Pieter Omtzigt of zelfs de politie. Wilders kan al 16 jaar niet meer over straat dankzij lui met deze mentaliteit, zo hield hij M het publiek voor. En nu gebeurt het ook bij anderen.

Stoppen, dus, met deze egoïstische hetze en accepteer dat je in een democratie ook soms je nederlaag dient te pakken.