Kijk eens: politieke commentator NOS vist 14 jaar oude uitspraak op om alvast mogelijke nieuwe FVD-leider te bashen

Thierry Baudet is nog niet weg als lijsttrekker, of er wordt al een begin gemaakt met het aanpakken van wie de volgende FVD-voorman zou kunnen zijn. Joost Eerdmans, één van de genoemde namen, wordt alvast aangepakt door de NOS. Met behulp van een citaat uit – mind you – 2006.

Wie wordt de opvolger van Thierry Baudet als Forum voor Democratie-lijsttrekker? Het antwoord op die vraag is nog niet helder, maar één van de favorieten voor die rol lijkt de Rotterdamse oud-wethouder Joost Eerdmans te zijn.

De NOS heeft die conclusie kennelijk ook getrokken, dus wordt er alvast nagedacht wat men allemaal weet over de Leefbaar Rotterdam-voorman, die in 2006 meedeed aan de Kamerverkiezingen met de inmiddels ter ziele gegane beweging EénNL. Die club haalde geen zetels, maar de rancune bij de LPF zat diep. Voormalig LPF-leider heeft toen wat dingen over Eerdmans tegen de NOS gezegd, en politiek verslaggever Arjan Noorlander heeft die kennelijk onthouden.

Geheel voor de gelegenheid duikelde de NPO’er ze gisteravond op:

“Ik moet plots terugdenken aan een opmerking van Mat Herben in de laatste LPF weken. “Joost Eerdmans is de Zlatan van de LPF-fractie. Hij wil altijd ruzie en de baas zijn””

En als Mat Herben het veertien jaar geleden zei, dan moet het wel waar zijn, toch?! Ook veertien jaar later! Kom dus maar op met alle anekdotes over de FVD-lijsttrekkerskandidaat – je kan er kennelijk niet vroeg genoeg bij zijn, aldus de NOS van Noorlander.

Arjan Noorlander heeft vorig jaar ook al eens onder vuur gelegen wegens een opmerking over FVD, omdat hij in een debat over stikstof te kort door de bocht vloog over het migratiestandpunt van Forum. Noorlander werd toen zelfs door collega’s aangepakt wegens zijn “tendentieuze” en “kwalijke” beschrijving van de gang van zaken.