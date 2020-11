Kijk! Thierry Baudet deelt dreun uit: ‘8 maanden verder, kabinet slaagt er niet in zorgcapaciteit uit te bouwen!’

Gisteravond was Thierry Baudet te gast bij RTL-programma Jinek, waar hij de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar presenteerde. Maar uiteraard ging hij niet naar huis voordat hij ook het coronabeleid van het kabinet flink had afgekraakt.

“Mijn hart bloedt. Ik vind het zo pijnlijk om te zien,” zegt @thierrybaudet over het, volgens hem, falende kabinet in de #coronacrisis. #jinek pic.twitter.com/xNq9yThYJo — Jinek (@Jinek_RTL) November 2, 2020

Er is veel te doen geweest over het coronabeleid van Forum voor Democratie. Vaak werd Thierry Baudet in het kamp van Viruswaarheid-guru Willem Engel geplaatst, maar van die wazige verhalen was gisteren bij Jinek niets te merken. De FVD-voorman had een duidelijk en afgemeten verhaal: de huidige maatregelen van het kabinet zijn “niet proportioneel,” schetste hij. Een “ongelooflijke klap voor de hele samenleving,” noemde hij ze ook.

Baudet schetste even wat de gevolgen zijn van de huidige lockdown: “De helft van het mkb in Nederland gaat failliet,” zo citeerde hij een recent verschenen onderzoeksrapport van McKinsey: “Gaat om miljoenen mensen.” Maar de werkelijke kosten van zo’n complete lamlegging van de maatschappij zijn niet louter economisch, ging Baudet door, maar ook maatschappelijk: huiselijk geweld en depressies nemen hand over hand toe.

De oppositieleider wond er geen doekjes om: “Grootste brevet van onvermogen wat een kabinet kan hebben,” opperde hij terwijl hij het late en afwachtende beleid van Rutte en De Jonge aan de kaak stelde: “Wij zijn acht maanden verder, en dit kabinet slaat er blijkbaar alsmaar niet in om de capaciteit in de zorg uit te bouwen.” Capaciteit die, zo bracht Baudet ook nog maar eens in herinnering, er ooit wel was – maar eerder is wegbezuinigd door bewindslieden die onder diezelfde Mark Rutte opereerden.

“Dit kabinet faalt totaal,” sluit de lijsttrekker af: “En laat nu de samenleving boeten ervoor. Mijn hart bloedt.”