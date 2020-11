Kijk: vorig jaar nog gaf orthodoxe GroenLinks-moslima Kauthar Bouchallikht training met mannen en vrouwen gescheiden

Het net lijkt zich steeds meer te sluiten rondom Kauthar Bouchallikht, de nummer 9 op de GroenLinks-lijst bij aankomende Kamerverkiezingen. Nu zijn er weer foto’s opgedoken waaruit niet erg veel aansluiting bij de seculiere, linkse idealen van de milieupartij blijkt. Wel met orthodox islamitisch seksisme.

Bouchallikht gaf vorig jaar nog een training waarbij mannen en vrouwen apart zaten, met een quote van Mohammed als afsluiter. Progressieve idealen, volgens GroenLinks. https://t.co/70FGkVcshy (link via @carelbrendel) pic.twitter.com/8oNMwI0kZ2 — Diederik Smit (@DiederikSmit) November 17, 2020

Nog altijd houdt GroenLinks vast aan het talking point dat kandidate Kauthar Bouchallikht een GroenLinks-politica in hart en nieren is, ondanks dat zij zich aangesloten heeft bij Moslimbroederschap-jeugdbewegingen en zelfs dubieuze familiebanden in die islamistische hoek lijkt te hebben.

Maar nu zijn ook foto’s opgedoken van Kauthars bezigheden van pakweg een jaar geleden. Diederik Smit, die bij de NPO voor menig comedyprogramma heeft gewerkt waaronder Zondag met Lubach, legt uit wat we zien: “Bouchallikht gaf vorig jaar nog een training waarbij mannen en vrouwen apart zaten, met een quote van Mohammed als afsluiter. Progressieve idealen, volgens GroenLinks.”

Het één en ander zet Telegraaf-verslaggever Wierd Duk aan tot de vraag of GroenLinks na maart aanstaande bij de wekelijkse fractievergaderingen in Den Haag dan óók de mannen en de vrouwen uit elkaar gaat halen: “Moeten mannen en vrouwen in de GroenLinks-fractie na maart 2021 ook gescheiden zitten? #dtv”

Ja, gaaf daar maar eens antwoord op, Jesse Klaver. En niet wéér zo laf wegduiken, hè?