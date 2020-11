Kuzu: ‘Voor alle extreemrechtse, islamhatende politici zoals Wilders: massa-immigratie gaat de wereld redden!’

Nu zowel farmaceuten Pfizer als Moderna coronavaccins hebben aangekondigd die naar verluid voor meer dan 90% effectief zijn, ziet DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu zijn kans schoon om de overwinning uit te roepen en PVV-voorman Geert Wilders nog eens een trap te geven: ‘Massa-immigratie gaat de wereld redden,’ zo stelt hij op social media.

Het is heel goed mogelijk dat wanneer historici de geschiedenis van de coronapandemie gaan beschrijven, ze zullen zeggen dat november 2020 het moment van de ommezwaai was: toen bleek dat de vaccins wellicht in staat waren de virusuitbraak volledig tot een halt te brengen. Zowel Moderna als Pfizer gaven aan dat hun inentingen in eerste testen zeer succesvol lijken.

Dat is ook niet voorbijgegaan aan DENK-parlementariër Tunahan Kuzu, die wijst op het feit dat immigranten uit landen in het Midden-Oosten vooraanstaande rollen hebben vervuld bij de ontwikkeling van de vaccins. Hij ziet er daarom nog maar eens zijn gelijk mee bewezen dat massa-immigratie iets goeds is, en haalt tegelijkertijd uit naar Geert Wilders’ PVV en zusterpartijen en -politici in het buitenland: deze extreemrechtse islamhaters zaten er mooi naast, glundert Kuzu op zijn Facebookfeed:

“De kracht 💪🏼 van #diversiteit

✅ Turkse-Duitsers ontwikkelen #coronavaccin voor Pfizer 🇹🇷🇩🇪

✅ Marokkaanse-Belg leidde de ontwikkeling van coronavaccin van Moderna 🇲🇦🇧🇪

Voor alle extreemrechtse, rechts-populistische, islamhatende en immigratiehatende politici zoals Wilders, Filip de Winter, Marine Le Pen en Alternative für Deutschland. Het lijkt erop dat de massa-immigratie de wereld gaat redden 😂”

De fans van de politicus vinden de opmerking hilarisch: al meer dan 2000 mensen hebben positief gereageerd op de kattige uithaal van de afgezwaaide DENK-leider.