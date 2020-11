Lees maar: linkse politici verzwijgen islamisme in hun medelijdenboodschappen voor Oostenrijk

Terwijl de rest van Europa ook ontwaakt is, komen de steunbetuigingen van mensen voor wat Wenen en Oostenrijk is aangedaan met bakken tegelijk binnen. Ook vanuit Nederland. Alleen… het gros van de linkse reacties lijkt één onderdeel van de aanvallen structureel te verzwijgen: dat de daders radicaal-islamitische ISIS-gekkies waren.

Nou, Oostenrijk kan voorlopig weer even teren op medelijden uit Nederland. Met bakken tegelijk kwamen de veroordelingen van de afschuwelijke moslimextremistische aanval in Wenen gisteren, waar tot dusverre vier mensen zijn overleden na aanslagen met oorlogsmaterieel.

Maar al dat mededogen ten spijt is lang niet iedere progressieve politicus bereid om homp en kuit te noemen wat betreft de ideologie die de daders tot deze weerzinwekkende massamoord dreef. Zo spreekt DENK-voorman Farid Azarkans slechts van “afschuwelijke daden”, waar “waanzin” aan ten grondslag ligt.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver heeft het over “afschuwelijke beelden” en “een laffe aanslag.” Dat laatste is natuurlijk wel een piepklein beetje ironisch: want is de oorzaak verzwijgen van zo’n bloederig tafereel eigenlijk niet stiekem ook een heel klein beetje laf?

PvdD-leider Esther Ouwehand noemt het “zo zinloos, zo hardvochtig, zo verdrietig,” en omschrijft de ideologie van de daders simpelweg als “haat“. Ook daar dus geen spoor van de radicaal-islamitische denkbeelden die hebben aangezet tot dit bloedvergieten.

En ook nu komt er weer eens geen redding uit Europa. De centrumlinkse Europese Commissie-cheffin Ursula von der Leyen veroordeelt de aanval, die haar “geschokt” heeft “verdrietig” stemt. Zo neerslachtig zelfs, dat het benoemen van de oorzaak achterwege blijft. Wel denkt ze aan de familie en nabestaanden van de slachtoffer, wat dan toch weer een beetje hartverwarmend is.

Eén ding is in ieder geval zeker: ook na de aanval in Wenen hebben we nog altijd niet geleerd dat je extremisten niet uitschakelt door heen te draaien om wat ze eigenlijk zijn: moordlustige, geweldsliefhebbende islamitische extremisten.