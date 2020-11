Lekker! Coronavirus MUTEERT in Deense nertsenpopulatie, maar Hugo de Jonge weigert in Nederland te ruimen

Er dreigt een geheel nieuw hoofdstuk aan te breken in de saga rondom de corona-pandemie: in Denemarken zijn nu gemuteerde varianten van het virus aangetroffen in nertsen – het Scandinavische land gaat de fokkerijen nu massaal ruimen. In Nederland wil de regering echter van niets weten en laat het de farms nog jaren open.

Het is een regelrecht nachtmerriescenario: alle vaccins, wellicht sommige medicijnen, een deel van de behandelingen… alles wat de wereld de afgelopen maanden aan het ontwikkelen is tegen het coronavirus kan wellicht op de schroothoop als Denemarken er niet in slaagt iets verschrikkelijks te onderdrukken: een gemuteerde variant van COVID-19. Het Scandinavische land heeft vele nertsenfokkerijen, die zeer vatbaar zijn voor het virus, en onbedoeld fungeren als ‘laboratoria’ voor de pandemie. Welnu: experiment geslaagd, er is een mutatie opgetreden:

“De Deense premier Mette Frederiksen heeft donderdag een lockdown aangekondigd voor zeven gemeenten in het noorden van Denemarken. De reden is een mutatie van het coronavirus in nertsen die onlangs ook is aangetroffen bij mensen. Scholen, bars en restaurants gaan dicht en het openbaar vervoer en binnensportactiviteiten worden stilgelegd. Mensen krijgen het dringende advies om niet van en naar de getroffen regio in Noord-Jutland te reizen. De maatregelen gelden tot 3 december. In het gebied wonen zo’n 280.000 mensen.”

Welk land kennen we, dat naast Denemarken óók een omvangrijke sector met nertsenfokkerijen heeft? Precies: Nederland. Afgelopen week wuifde CDA-minister Hugo de Jonge de noodzaak om deze sector voorgoed de deuren te laten sluiten nog vóór maart 2021 nog weg met de tekst dat er in ons land geen mutaties waren geconstateerd. Dus ach, wat kan het ook voor kwaad?

Het is zielig voor de dieren, maar hoe roekeloos deze opmerkingen waren blijkt nu wel weer: of willen we straks dat Nederland verantwoordelijk is voor een nieuwe corona-uitbraak van een gemuteerde variant van het virus dat nu over de hele wereld raast? Lijkt mij niet. Dus ruim die nertsenfokkerijen gewoon, in plaats van nog vier maanden schietgebedjes te houden en te hopen dat er niets gebeurt.

Ronduit onverantwoordelijk. Hugo de Jonge en Carola Schouten, grijp eens in!