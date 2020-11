Lockdown in Griekenland wordt grimmig: overdag geen recreatief internetgebruik meer

Het coronavirus blijft behalve longen, levens en ziekenhuisbedden ook burgerlijke vrijheden opeisen. Griekenland dreigt nu twintig jaar in de tijd te worden teruggeworpen, nu het internetgebruik van het land aan banden wordt gelegd met als doel de nationale lockdown te laten slagen.

Leuk is anders, maar de meeste Nederlanders komen er nog wel doorheen. Ondanks alle mondkapjes, gesloten kroegen, en nu zelfs de Efteling die de poorten moet sluiten. Maar als 21e eeuwse burgers hebben we altijd nog het entertainment van het wereldwijde web: Netflix, games, livestreams, YouTube en de hele digitale santenkraam. We vermaken ons wel, kunnen we wel stellen.

Hoe anders gaat dat in Griekenland, waar de regering nu vindt dat het internet niet meer gebruikt moet gaan worden tussen 09.00u en 18.00u. Dit om te zorgen dat het web niet overbelast raakt voor de hulpdiensten. Yikes:

“Het ministerie van digitaal bestuur zag de bui vrijdag al hangen. Die gaf een instructie uit om “het vlekkeloos, ononderbroken en verantwoord functioneren van de telecommunicatienetwerken” te garanderen. Voor de lol online gaan is tussen negen uur ’s ochtends en zes uur ’s middags bijvoorbeeld uit den boze.”

Deze maatregelen volgen al op de rest van de lockdown, die nog meer dan drie weken duurt. Niemand mag z’n huis verlaten, tenzij hij een sms met toestemming van de overheid krijgt.

Of dit ook in Nederland kan gebeuren, weten we niet. In ieder geval heeft ons land een veel stabieler en robuster netwerk dankzij de Amsterdam Internet Exchange, één van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, en zou tegen veel forsere stoten moeten kunnen. Hoe dan ook mogen we hopen dat dit berichtje uit Trouw niet wordt gelezen op het RIVM of door Ernst Kuipers. Je weet wel: voordat ze nog op ideeën worden gebracht…